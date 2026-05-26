Turudić o predmetu Aleksić: Očekujem rezultate nadzora u ODO Šibenik u podne

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, pozvao je medije kako bi izvjestio o postignućima u dvije godine njegovog mandata na čelu DORHa. Osvrnuo se i na ubojstvo u Drnišu

Ne mogu se ne osvrnuti na tragičan događaj u Drnišu, jedan bezuman događaj u kojem je život izgubio jedan 19-godišnjak, mi koristimo ovu priliku da izrazimo najdublju sućut Lukinoj obitelji, rekao je Ivan Turudić. Ususret Danu državnog odvjetništva predstavio je rezultate rada u prve dvije godine njegovog mandata i rezultate rada DORH-a u prošloj godini. 

- Naši rezultati su zapravo dobri, zaustavili smo trend neriješenih predmeta. Godišnje dobijemo oko 200 tisuća predmeta, sad smo na rješivosti 104 posto. Imali smo problem s premalo kadra, da bi se to riješilo zakonodavac je krenuo u izmjene zakona i reformiranje Pravosudne akademije - rekao je Turudić. 

Nobilo: Pizzeria je imala pravo ne odnijeti pizzu tipu koji je opasan. Zašto to nije učinila?!

- Utvrđeni su određeni propusti u radu ODO Šibenik. Želim naglasiti da smo ih utvrdili i 2024. godine, kad je izvršen izvanredni nadzor rada, uočene su nepravilnosti i da šibensko državno odvjetništvo postupa drugačije nego ostala državna odvjetništva u Hrvatskoj. Tad je napravljena rekonstrukcija vodstva općinskog i županijskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Prije godinu dana uputio sam kolegu Kalabrića, mog zamjenika, da bude v.d. ŽDO-a Šibenik. Mi ne bježimo od odgovornosti. Zadovoljni smo činjenicom da smo uočili nepravilnosti prije nego se dogodilo to što se dogodilo. Nije se utvrdilo da su tadašnja glavna i zamjenica učinile kazneno djelo prilikom rada na tom predmetu - rekao je Turudić osvrćući se na slučaj Aleksić. 

FOTO U Zagrebu su odali počast ubijenom maturantu Luki: 'Danas Luka, a sutra tko...'

Utvrdili su da je trebalo tražiti istražni zatvor za Aleksića još 2023. godine, no državna odvjetnica u Šibeniku je smatrala da nema elemenata za to.

- To je njena odluka na koju ima pravo, i to nije razlog za stegovni postupak i nije kazneno djelo - rekao je. 

Upitan što on osobno misli, gdje su propusti.

- O tom predmetu je trebala biti održana rasprava u trajanju sat vremena i u roku par sati donešena prvostupanjska presuda, ali nisam ja tu da sudim sucima, to će njihova tijela napraviti - rekao je. 

