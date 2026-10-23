Objavili konačan broj birača za parlamentarne izbore u Srbiji

Republičko izborno povjerenstvo (RIK) utvrdilo je konačan broj birača za izvanredne parlamentarne izbore u Srbiji, koji će se održati u nedjelju, 25. listopada. Pravo glasa ima ukupno 6.451.292 birača, a za mjesta u parlamentu natjecat će se 18 izbornih lista.

Birališta će u nedjelju biti otvorena od 7 do 20 sati, a građani će tijekom dana moći izaći na izbore i odlučiti kome će dati svoj glas.

Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se uz sudjelovanje 18 izbornih lista, a konačan broj birača službeno je utvrdilo Republičko izborno povjerenstvo.