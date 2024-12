Objavili prognozu: Stiže snijeg!

U većini zemlje je djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Na sjevernom Jadranu i u dijelu Gorske Hrvatske umjereno do pretežno oblačno. Ujutro i prijepodne ponegdje je moguća magla. Vjetar uglavnom slab, mjestimice u gorju umjeren jugozapadni, a na Jadranu sjeverozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11, na Jadranu između 11 i 16 °C, prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu.

Foto: DHMZ

U nastavku dana bit će djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, tmurnije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru.

Tijekom četvrtka očekuju se kiša i pljuskovi duž Jadrana, a jačat će jugo i jugozapadnjak - osobito prema večeri.

U noći na petak i tijekom petka pojačat će se oborine diljem zemlje. Lokalno su mogući jači pljuskovi s grmljavinom duž Jadrana. Sjeverni vjetar u gorju će donositi hladniji zrak zbog čega će se kiša pretvarati u susnježicu.

Foto: DHMZ

U petak je za većinu obale označen crveni meteoalarm zbog jake i olujne bure koja bi podno Velebita mogla dostići brzinu od 160 km/h.

Foto: DHMZ

I subota će na Jadranu biti vjetrovita, uz jaku i olujnu buru, na krajnjem jugu uz mogućnost za još prolaznih pljuskova, u gorju još malo snijega.

Foto: DHMZ

No, vrijeme će se smiriti i razvedrit će se dok se u nedjelju opet očekuje naoblačenje s kišom i snijegom, prognozira meteorologinja Tea Blažević.