Objavili rezultate istraživanja za još tri izborne jedinice: Evo kako stoje HDZ, SDP i ostali

Dnevnik Nove TV večeras je objavio treći dio najrelevantnijeg predizbornog istraživanja, i to za treću, četvrtu i petu izbornu jedinicu. Rezultate je prezentirao Hrvoje Krešić.

5. IZBORNA JEDINICA

Jedna je od većih izbornih jedinica i obuhvaća tri slavonske županije te istočni dio Sisačko-moslavačke, a tradicionalno je uporište HDZ-a i desnice općenito, što će i ostati na ovim izborima.

Foto: Nova Tv

HDZ-ova koalicija naime u njoj uživa gotovo 40 posto podrške ispitanica i ispitanika. Dvostruko slabiji Domovinski pokret ima 19,2 posto podrške, SDP i Rijeke pravde su na 16,9 posto podrške. Prag u ovoj izbornoj jedinici prelazi još i koalicija Mosta, Suverenista i partnera - glas bi im dalo 5,7 posto ispitanih. Blizu praga je i platforma Možemo!, sa svojim partnerima imaju 4,2 posto podrške. Sve druge liste ostaju pojedinačno na podršci manjoj od dva i pol posto, neodlučnih je 8,7 posto.

U ovoj izbornoj jedinici HDZ-ova koalicija osvaja najviše mandata, sedam. Koalicije oko Domovinskog pokreta, odnosno SDP-a osvajaju po tri, Most i Suverenisti po jedan. Jedan mandat je graničan te ako Možemo! prijeđe prag, uzimaju ga - ovisno naravno o konačnim rezultatima - nekome između HDZ-a, SDP-a ili Mosta.

4. IZBORNA JEDINICA

Četvrta izborna jedinica obuhvaća cijelu Osječko-baranjsku i Virovitičko-podravsku županiju te dijelove Koprivničko-križevačke. Upravo je ovo "ubacivanje" dijelova koprivničko križevačke ojačalo lijevo biračko tijelo u ovoj izbornoj jedinici, no ne dovoljno za preuzimanje.

Koalicija oko HDZ-a je na prvom mjestu sa 37,3 posto podrške. Rijeke pravde su na drugom, na izborima bi im glas dalo 22 posto ispitanih u ovoj jedinici. Treći je Domovinski pokret koji s partnerima ima 13 posto podrške. Prag prelazi još Most sa Suverenistima, podržava ih 6,7 posto ispitanih. Pet posto prelazi i platforma Možemo!, no to im nije dovoljno za mandat, ali im je nadomak ruke. Svi ostali pojedinačno imaju manje od 2 i pol posto, a neodlučnih je čak 10 i pol posto.

Foto: Nova Tv

Pretvoreno u mandate, HDZ-ova koalicija kao vodeća koalicija uz ovakav postotak glasova osvaja sedam mandata, SDP-ova osvaja četiri, Domovinski pokret s partnerima osvaja dva, Most sa svojim pak partnerima jedan.

3. IZBORNA JEDINICA

Ta izborna jedinica pokriva uglavnom sjeverozapad Hrvatske: Zagorje, Varaždin, Međimurje, a kako je i ona doživjela određene preinake sada zadire i u Zagrebačku županiju. No, i u ovom novom obliku, njom dominiraju stranke ljevice i lijevog centra.

Konkretno, SDP i partnere ovdje podržava gotovo 35 posto ispitanih; na drugom mjestu HDZ-ova koalicija i 28,8 posto podrške. Treća je Nezavisna platforma Sjever Matije Posavca, podržava ju 7,3 posto ispitanih. Prag još prelazi platforma Možemo! sa svojim partnerima, njima bi na izborima glas dalo 6,7 posto ispitanica i ispitanika iz ove izborne jedinice. Vrlo blizu praga su i koalicije oko Domovinskog pokreta, odnosno oko Mosta: jedni su na 4,7, drugi na 4,6 posto, dakle - izjednačeni. I ovdje su sve preostale liste pojedinačno slabije od 2 i pol posto podrške, a neodlučnih je 7,3 posto.

Foto: Nova Tv

Pretočeno u mandate, Rijeke pravde ovdje osvajaju sedam mandata, koalicija HDZ-a i partnera pet, a platforma Sjever i Možemo! po jedan mandat. Ukoliko bi Domovinski pokret ili Most uspjeli prijeći prag, dobili bi mandat na štetu SDP-a.

ZBROJENI MANDATI U SEDAM OBRAĐENIH IZBORNIH JEDINICA (3., 4., 5., 7., 8., 9., i 10.)

HDZ je s partnerima nakon ukupno sedam dosad obrađenih izbornih jedinica na 45 mandata. SDP i Rijeke pravde imaju petnaest manje, 30, dok Domovinski pokret i njihova koalicija imaju 11 mandata. Most i Suverenisti imaju zasad pet mandata, platforma Možemo! četiri. IDS je na dva mandata i to teško da će se do kraja ankete mijenjati, a danas smo vidjeli da u Sabor ulazi i Nezavisna platforma Sjever s jednim mandatom.

Foto: Nova Tv

Napomena:

Nova TV je istraživanje naručila od agencije IPSOS, koja je telefonskim anketiranjem ispitala reprezentativni uzorak od 600 ispitanica i ispitanika, i to od 4. do 12. travnja. Greška na ovakvom uzorku po izbornoj jedinici iznosi 4 posto.