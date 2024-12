Objavili upozorenje: 'Za vikend stiže dramatična zimska oluja'

Poznati slovenski meteorolog Marko Korošec upozorio je putem Severe Weather Europe da će tijekom ovog vikenda Europu zahvatiti zimska oluja. Rekao je kako će oluja nastati zbog dubokog niskotlačnog područja koje se razvija nad sjevernim Atlantikom i pomiče prema zapadnoj Europi donoseći oborine i hladnu zračnu masu. Doći će do prodiranja hladnog arktičkog zraka što će uzrokovati obilnu kišu, snijeg i jake vjetrove. U petak će već zahvatiti Veliku Britaniju i Irsku, a u subotu će se sustav proširiti prema Belgiji, Nizozemskoj i Francuskoj, a zatim pomaknuti prema Njemačkoj i Alpama. Očekuju se jaki vjetrovi s udarima do 120 km/h, snježne padaline i opasni uvjeti na cestama. Sustav bi mogao zahvatiti i sjever Italije i dio Slovenije. Temperaturne anomalije bit će najizraženije početkom idućeg tjedna, s vrijednostima znatno ispod prosjeka u Španjolskoj, Portugalu i Francuskoj.

Foto: Severe Weather Europe

U Hrvatskoj se pak u petak prema prognozi DHMZ-a očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno moguće malo kiše, ponajprije u gorju i susnježica i snijeg. Ujutro je na kopnu mjestimice moguća magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u gorju i na sjeveru i jak. Na Jadranu osim jugozapadnjaka, u noći i ujutro uz obalu bura, popodne ponegdje prolazno jugo. Najniža temperatura od -4 do 1, na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviša dnevna od 4 do 9, na Jadranu između 10 i 14 °C.

U subotu bi trebalo biti djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća magla. U drugom dijelu dana sa zapada postupan porast naoblake, navečer na sjevernom Jadranu mjestimice kiša. Vjetar slab, ponegdje i umjeren južni i jugoistočni, u Gorskoj Hrvatskoj jugozapadni. Duž obale u noći i ujutro bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne najprije na sjeveru jugo, navečer u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od -3 do 2, na Jadranu između 4 i 9 °C. Najviša dnevna od 5 do 10, na Jadranu od 10 do 15 °C.

Za subotu i nedjelju DHMZ je izdao žuto upozorenje zbog jakog vjetra.

Foto: Severe Weather Europe

