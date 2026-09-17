Oblačno s mjestimičnom kišom: Stiže velika promjena vremena

Naoblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek navečer, prognozira za četvrtak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu jugo, na sjeveru jako, prolazno i bura.

Najviša temperatura većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva.

Hrvatska sutra

Očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu. Na Jadranu i u predjelima uz njega mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab, dok će na Jadranu puhati umjereno jugo i južni vjetar, uz povremeno okretanje na buru i sjeverozapadnjak.

Jutarnja temperatura bit će od 11 do 15 °C, a na Jadranu od 17 do 23 °C. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 21 i 26 °C, dok na jugu može dosegnuti i 29 °C.