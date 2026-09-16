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JESEN KUCA NA VRATA

Uživajte u suncu dok možete: Stiže velika promjena vremena!

Piše HINA,
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Uživajte u suncu dok možete: Stiže velika promjena vremena!
Zagreb: Jesen u centru grada | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno s kišom, u početku i pljuskovima s grmljavinom, uz najviše sunčanih sati u četvrtak na istoku...

Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, prognozira za srijedu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo, a još ujutro i bura.

Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.

Foto: DHMZ

U četvrtak stiže porast naoblake sa sjeverozapada, na zapadu i u središnjoj Hrvatskoj mjestimice kiša, osobito u drugom dijelu dana. Na sjevernom Jadranu mogući su i lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Na istoku i jugu većinom suho uz najviše sunčanog vremena. 

U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu kratkotrajno može okrenuti na buru. 

Foto: DHMZ

Najniža temperatura zraka od 9 do 14, duž obale između 18 i 23 °C. Najviša dnevna od 21 do 26, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 °C.

- Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno s kišom, u početku i pljuskovima s grmljavinom, uz najviše sunčanih sati u četvrtak na istoku. Jutarnja temperatura u blagom porastu, a najviša dnevna u padu.

Foto: DHMZ

Na Jadranu također promjenjivo i nestabilno uz kišu, često u obliku pljuskova s grmljavinom, koji osobito u petak na sjevernom dijelu mogu biti obilniji. Puhat će umjereno do jako jugo, uz manji pad dnevne temperature zraka - prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a

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