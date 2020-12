Ni u subotu u Slavoniji, Baranji i Srijemu nema razvedravanja. Zadržat će se oblačno, tmurno i maglovito uz povremenu rosulju i mali hod temperature koja će većinom biti između 3 i 6 °C, piše HRT.



I u središnjoj Hrvatskoj takvo vrijeme - oblačno, ujutro mjestimice magla, a rosulja osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab ili tiho. Temperatura zraka većinom između 2 °C ujutro i 5 °C danju.





Na zapadu zemlje većinom oblačno, ponegdje uz rosulju ili kratkotrajnu kišu, a u najvišem gorju moguće su i pahulje snijega. Kraćih sunčanih razdoblja vjerojatno će biti na sjevernom Jadranu, uz slabu do umjerenu buru, koja će krajem dana pojačati. Temperatura u gorju uglavnom od 0 do 5 °C, u Istri danju viša, a na sjevernom Jadranu od 6 °C ujutro do 12 °C poslijepodne.



U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, osobito prema otvorenom moru srednjeg Jadrana i češće u drugom dijelu dana. Puhat će slabo i umjereno jugo i istočni vjetar, uz malo i umjereno valovito more. Najviša dnevna temperatura između 10 i 15 °C.



I na jugu Hrvatske u subotu će biti umjereno i pretežno oblačno, a povremeno će padati kiša. Puhat će većinom umjereno jugo uz umjereno valovito more. Najniža jutarnja temperatura od 5 °C u zaobalju do 10 °C na obali, a najviša oko 13 °C."





Od nedjelje stabilnije, ali...



"U danima koji slijede na Jadranu priželjkivano stabilnije vrijeme. U nedjelju postupno razvedravanje, a zapuhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. U ponedjeljak pretežno sunčano i bura u slabljenju, a u utorak će na sjevernom i srednjem dijelu biti umjerene naoblake, uz većinom slab vjetar. Temperatura bez zamjetne promjene ili na sjeveru ujutro malo niža, a na jugu danju malo viša.



U nedjelju u kopnenim predjelima bez osobite promjene, ujutro maglovito, rosulja pogotovo na istoku, u gorju mjestimice i pahulje snijega. No na sjeverozapadu se u drugom dijelu dana povećava vjerojatnost za barem kraća razdoblja vedrine. U ponedjeljak su moguća i drugdje, a u utorak će u nizinama najvjerojatnije opet prevladavati niski oblaci i magla, a sunčanije biti samo u gorju. U unutrašnjosti Dalmacije i Istre u iduća tri dana većinom sunčano uz buru. Jutarnja temperatura na kopnu niža, a danju u ponedjeljak viša.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.