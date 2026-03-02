Obrazovni sindikati pozvali su Vladu da poštuju potpisani sporazum: 'Ne zavlačite nas'

Tri obrazovna sindikata pozvala su u ponedjeljak Vladu na poštivanje sporazuma potpisanog u lipnju prošle godine o zaštiti radničkih interesa i poticanju socijalnog dijaloga koji predviđa formiranje radne skupine radi pronalaženja rješenja za unaprjeđenje njihova materijalnog položaja.

Predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić ustvrdio je na konferenciji za novinare ispred Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih kako neće čekati odgovor dulje od tjedan dana te će u protivnom djelovati na jedini mogući sindikalni način, odnosno najaviti određene aktivnosti. Nakana im nije ultimatum nego datum, poručio je Stipić.

Ocijenio je da je odgovornost na resornom ministru Radovanu Fuchsu kojeg je prozvao za odugovlačenje i neprovođenje sporazuma, napominjući da od njega nisu dobili odgovore na svoje dopise. Došao je trenutak da se nešto učini ili u protivnom idemo u jednosmjernu ulicu sukoba i akcija i to će uslijediti, upozorio je Stipić.

- Neka nam kažu da ne žele poštivati sporazum da znamo na čemu smo i što nam je činiti, a ne da nas zavlače još mjesec ili dva, jer ako ništa ne poduzimamo gubimo povjerenje članstva i mirimo se s time da se socijalni dijalog vodi na neprihvatljiv način - istaknuo je. Poručio je, međutim, da se neće s time pomiriti te će, ne bude li dogovora u razumnom roku najaviti aktivnosti.

Zagreb: Tri obrazovna sindikata održala su konferenciju za medije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Da bi se to izbjeglo pozvao je na pokretanje povjerenstva zaduženog za materijalni položaj radnika i relaksiranje situacije. Podsjetio je da tri obrazovna sindikata okupljaju više od 30.000 zaposlenih pa bi bilo kakva akcija mogla nanijeti štetu koja se može izbjeći.

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Zrinko Turalija upozorio je na probleme koji se javljaju u provedbi reforme školstva kroz modularnu nastavu i zaštitu radno pravnog statusa dijela nastavnika koji su ostali bez norme.

Njih je 215 i to najviše nastavnika geografije, povijesti i drugih općih predmeta i na to smo upozoravali, rekao je Turalija. Pozvao je Ministarstvo i Agenciju za obrazovanje da prestanu to prikrivati i zajedno sa sindikatima zaštite te nastavnike u godini koja dolazi jer dolaze novi modularci, nova opterećenja za satničare i novi problemi za zaduženja.

Zagreb: Tri obrazovna sindikata održala su konferenciju za medije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin rekao je da Vladi kolektivno pregovaranje ne znači ništa. Pozvao je da se takva praksa prekine i dadne šansa sporazumu te da se problemi razrješavaju za stolom.

Dodatan aspekt je i promjena ministra rada i iskoristimo i to za cjelokupno resetiranje odnosa Vlade i sindikata i obnovu povjerenja, ocijenio je Kroflin, poručivši resornom ministru i premijeru da zajedno učine prvi korak jer trenutna posvećenost socijalnom dijalogu i pregovaranju nikad nije bila niža u posljednjih 10 godina. Neće biti teško učiniti korak, pogotovo u sustavu obrazovanja i znanosti jer su tu najartikuliraniji problemi, kazao je Kroflin.