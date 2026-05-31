Slučajno ili ne, na proslavu su zaboravili pozvati ljude iz ministarstva koje već godinama financira tu gubitašku kompaniju, punu korupcijskih i drugih skandala
IGRE VLASTI PLUS+
Obrtnici imaju pravo biti ogorčeni i bijesni. I ne samo oni
Čitanje članka: 1 min
U trenucima kad su iz Vlade objavili da na privatnike udaraju s novim porezima, objavljena je vijest da u jednoj državnoj kompaniji počinju organizirati veliku feštu. Osnovali su čak i peteročlani tim za organizaciju domjenka koji mora osmisliti prijedlog jelovnika, izraditi popis gostiju, organizirati uređenje prostora te pokrenuti postupak nabave. Bude li potrebno, u organizaciju će biti uključeni i drugi radnici koji, kako je naložio šef uprave, ne smiju odbiti sudjelovanje u organizaciji. Na feštu su pozvani svi koji su “kontinuirano sudjelovali i pružali podršku u ostvarivanju zadaća” te kompanije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+