Obuljen Koržinek: Bućanovim odlaskom hrvatska kultura izgubila iznimnog umjetnika

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek uputila je u srijedu sućut povodom smrti umjetnika Borisa Bućana u kojoj ističe kako je njegovim odlaskom hrvatska kultura izgubila iznimnog umjetnika, za čijom kreativnom energijom i entuzijazmom ostaje velika praznina.

"Iskreno me ražalostila vijest o odlasku jednog od najboljih hrvatskih umjetnika, akademika Borisa Bućana. Kvalitetom i kvantitetom impresivni umjetnički opus koji se širio u velikom rasponu od slikarskog i crtačkog umijeća do jedinstvene kreativnosti grafičkog dizajna, jedan je od najplodnijih i najvećih u hrvatskoj suvremenoj umjetnosti", stoji u sućuti obitelji.

Bućanova raskošna kreativnost, nekad ironičan, a često duhovit objektiv kojim je gledao na svijet, otvarao mu je sva područja vizualnog stvaralaštva. Jedinstvena umjetnička perspektiva, prepoznatljiv artistički imaginarij, od njegova rodnog Zagreba odveo ga je do najuglednijih svjetskih izložbenih platformi, muzeja i zbirki, od Venecijanskog bijenala i Bijenala u Sao Paolu, Milanskog Trijenala, do izložbi Tate Modern galerije i Viktorija & Albert muzeja u Londonu. Njegova djela danas su dio fundusa nekih od najistaknutijih muzeja i galerija u svijetu od Muzeja moderne umjetnosti MOMA i Cooper-Hewitt Museum u New Yorku do Gradskog muzeja za primijenjenu umjetnost u Münchenu i Njemačkog muzeja plakata u Essenu i Državne knjižnice Viktorije u Melbourne,podsjeća ministrica obuljen Koržinek u sućuti.

U antologiji hrvatskog umjetničkog plakata ostat će, kaže, upisana njegova djela koja je oblikovao za mnoge hrvatske kulturne ustanove, a u antologiji svjetskog grafičkog dizajna, njegov plakat za glasovitu "Žar pticu" Igora Stravinskog, vrednovan kao remek djelo. Plakati Borisa Bućana desetljećima su obilježavali cjelokupnu hrvatsku kulturnu scenu, originalni radovi u kojima afirmirao konceptualni pristup, koristeći reference iz masovne kulture i svakodnevnog života, istodobno propitujući status novih medija i povijesnih stilova.

