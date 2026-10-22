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Oglasio se MVEP

Obustavljena potraga za hrvatskim pomorcem nestalim nakon napada u Crnom moru

Piše HINA,
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Obustavljena potraga za hrvatskim pomorcem nestalim nakon napada u Crnom moru
Foto: Reuters
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Ministarstvo vanjskih i europskih poslova potvrdilo je da je potraga za nestalim hrvatskim pomorcem obustavljena zbog protoka vremena, dok je drugi pomorac ozlijeđen u napadu dronovima na tanker.

Jedan hrvatski pomorac nije pronađen, a drugi je ozlijeđen u napadu bespilotnim letjelicama na brod u Crnom moru koji se dogodio 15. listopada, potvrdilo je u četvrtak Hini Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP). Kemijski tanker Wine Trader koji plovi pod zastavom San Marina napadnut je 15. listopada dok se nalazio 13 nautičkih milja jugoistočno od Suline, rumunjskog mjesta na samoj granici s Ukrajinom, reklo je Ministarstvo.

Prema dostupnim informacijama požar na plovilu s 12 članova posade izbio je nakon napada bespilotnim letjelicama. Pet članova posade je spašeno, a za sedam se tragalo, no potraga je prekinuta. 

Na brodu su bila dvojica hrvatskih pomoraca. Jedan je bio zadržan u bolnici zbog površinskih opeklina, ali je u međuvremenu otpušten iz bolnice i smješten u hotel, reklo je ministarstvo. 

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Za drugim pomorcem se tragalo, no potraga je obustavljena zbog protoka vremena, dodao je MVEP.

Napadi dronovima na trgovačke brodove u Crnom moru sve su učestaliji. Osim napada u blizini teritorijalnih voda Rumunjske pogođeno je i nekoliko brodova u crnomorskom gospodarskom pojasu susjedne Bugarske.

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