Očaj ljudi na Baniji koji čekaju obnovu: 'U Glini je -4 °C, a ni tople vode ni grijanja nemamo'

Glina. Hladna zimska subota. Temperatura je -4, a stanovnici naselja Banovi dvori nemaju ni grijanja ni tople vode. Riječ je o naselju u kojemu privremeno boravi stanovništvo koje čeka obnovu od potresa. Otvoreno je početkom ove godine, a cijeli projekt gradnje privremenih kuća stajao je 6,3 milijuna eura.

- Ja sam se doselila u veljači, Već su nam nekoliko puta zatvarali toplu vodu. Grijanja nema, a danas je baš zima. Zvali smo sve moguće i onda se prebacuje loptica s jednog na drugog - kaže nam Anita Vrbanac.

Glina: Stanovnici naselja "Banski dvori" nezadovoljni što ne radi grijanje, nema tople vode, a računi stižu | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Naselje se grije preko toplovoda koji je u pogon pušten prije nekoliko dana, a već je došlo do kvara.

- Jako sam razočarana, žalosna, rastužuje me to sve. Ne znam što bih rekla, ne tražimo mi puno, samo ono osnovno da se možemo oprati i da nam je toplo. Vodu grijemo u kuhalu, u lavor i malo se podapiremo, to je strašno. U javnost se daje jedna slika, a stvarnost je drugo - zaključila je Anita.

Njezina susjeda Snježana Žugaj kaže nam kako je također pokucala na sva vrata, ali nikako da se nađe rješenje.

- Ima malih beba i djece, nije u redu da smo bez grijanja i tople vode. Osjećamo se užasno, nije ugodno ni spavati ni živjeti u tom hladnom - kaže nam Snježana.

Foto: Nikola Cutuk/pIXSELL

Kontaktirali smo i sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka, koji je istaknuo kako mu je kvaliteta života i zadovoljstvo njegovih sugrađana na prvome mjestu.

- Prilikom isporuke grijanja pojavile su se određene tehničke prepreke koje dobavljač otklanja. Trenutačno oko 50 posto kuća u naselju ima grijanje putem toplovoda uz klima-uređaje koje mogu koristiti za grijanje. A u ostalim kućama grijanje putem toplovoda bit će u punoj upotrebi do kraja dana. U svim tim kućama korisnici mogu grijati prostor klima-uređajima - poručio je Celjak u subotu prijepodne dodajući kako su predstavnici Županije s građanima i da nadgledaju radove koje vrši dobavljač grijanja.

Foto: Nikola Cutuk/Pixsell

Inače, u samom naselju nalaze se 74 visokoenergetske kuće u koje su smješteni ljudi koji su izgubili domove u potresu. Svaka kuća ima ukupnu površinu od 45 m2. Sastoji se od kuhinje, blagovaonice i dnevne sobe, sve u jednom prostoru, te dvije odvojene spavaće sobe i kupaonice. Ispred svake kuće je asfaltirano parking mjesto, a iza kuće uređena terasa sa zelenilom i ogradom prema susjedu. U naselju su izgrađene i kuće za osobe s invaliditetom koje su i opremljene za korisnike smanjene pokretljivosti. Nakon što se svi privremeno smješteni iz naselja isele, plan je da to privremeno naselje uđe u sustav domova za starije osobe.