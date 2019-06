Očaj majke: Ubojica moje kćeri Valerije pokopan je pored nje...

Možda bih se nekako i pomirila s time da obitelj ubojice moje kćeri nije dobila i odštetu i mirovinu na račun mrtvog sina koji je bio hrvatski vojnik, a moja kći, koja je očigledno bila ništa, nije dobila ništa, kaže Marija Canjko (66) koja na grobu kćeri gleda lice njezinog ubojice.

Pogledajte video

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Obitelj Branka Matija, koji je ubio njezinu kćer, potpuno ju je šokirala prije nekoliko godina, kad su iz grobnice u Osijeku, gdje je Mati godinama bio pokopan, premjestili njegovo tijelo. A s obzirom na to da je i njegova obitelj iz Petlovca, pokopali su ga na malome mjesnom groblju na kojem počiva njegova žrtva. I sad samo jedan grob dijeli ubojicu od žrtve, Branka od Valerije. U međuvremenu su mu digli i nadgrobni spomenik pa sad Marija svaki put kad dođe na groblje gleda u lik čovjeka koji je 1995. raznio bombom sebe i Valeriju.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Majka Marija s fotografijom kćeri Valerije (23), ubijene 1995.

Njezina kći Valerija Canjko imala je 23 godine i radila je kao upravni referent u Vladinu Uredu za prognanike i izbjeglice u Osijeku. U to je vrijeme, 1995., s mamom Marijom te mlađim bratom i sestrom bila prognanica iz Petlovca u Baranji i živjela u prognaničkom naselju u Čepinu. Imala je zaručnika, Branka Matija (33), također prognanika iz Petlovca pored Belog Manastira, koji je tad bio hrvatski vojnik.

- Ostavila ga je i otišla jer je postao agresivan i ljubomoran. Tog dana Valerija me je nazvala. Bila je u Uredu u Osijeku. Bila je tužna. Pitala me je: ‘Mama, jel’ me voliš?’. To me je pitanje iznenadilo. ‘Naravno da te volim, dijete moje’, rekla sam joj i pitala je što se zbiva, ali mi nije ništa odgovorila. Pola sata kasnije bila je mrtva. Branko je došao u njezin ured, imao je bombu koju je aktivirao, bacio joj u krilo dok je sjedila na stolici, sjeo je na nju i zagrlio je. Oboje su poginuli - kroz suze priča Marija. Pismeno je od nadležnih institucija tražila odštetu jer joj je kći ubijena na radnome mjestu.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Grob ubojice: Valeriju je 1995. ubio Branko Mati. Njegov grob se nalazi u blizini Valerijina



- Jedini odgovor koji sam dobila od nadležnih je da Valerija nije bila pripadnik Civilne zaštite, dragovoljac, vojnik... Kažu da se njezina smrt ne dovodi u vezu s ratnim događanjima. Nisam dobila ni papir da je ubijena na radnome mjestu. Angažirala sam i odvjetnika, ali nije znao koga da tužim - objašnjava nam Marija i dodaje da živi od 1900 kuna mirovine.

Tema: Hrvatska