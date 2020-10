Očaj sestara u Splitu: 'Loše smo plaćene i iscrpljene, mnoge su se zarazile i nisu se oporavile'

Mi u kolektivnom ugovoru imamo da sestra pet godina prije mirovine više ne radi noćne smjene. Toga se niti jedna ne drži jer zna da nema tko raditi pa moraju i one podmetnuti leđa, kaže nam Silvana Ganza

<p>Medicinske sestre splitske bolnice su iscrpljene, nezadovoljne i potplaćene, a ovoga trenutka trebalo bi zaposliti njih 300 kako bi sustav normalno funkcionirao. Zbog toga se, kako doznajemo, u KBC-u Split uskoro planira zaustavljanje hladnog pogona, odnosno neće biti operacija koje nisu hitne. </p><p>Radit će se samo nužne i hitne operacije. Naime, medicinsko osoblje se preusmjerava se na rad u Klinku za infektivne bolesti gdje se liječe pacijenti oboljeli od koronavirusa. Tamo su trenutačno 73 Covid-19 pozitivne osobe.</p><p>- Mi smo se popunili s medicinskim osobljem, zbog čega ih nedostaje na drugim mjestima. Što se tiče broja pacijenata na našem odjelu, mi smo sada na 50 posto i dobro funkcioniramo, ali ne možemo znati što će biti. Prije dva dana činilo se da ćemo se brzo potpuno popuniti, no trenutačno je stagnacija. U iduća dva tjedna bi se to moglo i dogoditi, ali nemoguće je bilo što prognozirati – kazao nam je prof. dr. sc. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju. </p><p>Što se tiče medicinskih sestara, da je situacija alarmantna govori nam i Silvana Ganza, iz splitske podružnice Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara. </p><p>- U splitskog bolnici se još može manevrirati, ali na uštrb medicinskih sestara koje su danas ovdje, sutra ondje. To što sam danas na jednom odjelu ne znači da ću tu biti i sutra. Sestara kronično nedostaje, mi godinama upozoravamo da je stanje alarmantno, da smo deficitarno zanimanje, i da smo slabo plaćene – priča nam Silvana Ganza koja će uskoro u mirovinu nakon 43 godine radnog staža. </p><p>Kaže kako sve veći broj sestara odlazi u mirovinu, nema ih tko zamjeniti, a situacija s koronavirusom cijelu problematiku još je više naglasila. </p><p>- Mnoge sestre koje su se zarazile na plućnom do danas se nisu oporavile kako treba, i dalje su umorne, isrpljene. Puno ih je imunokompromitirano, kao i ja sama – kaže nam Ganza upozoravajući kako će bolnica zaustavljanjem hladnog pogona pretpjeti velike gubitke, a liste čekanja će se produžiti. </p><p>Bolnici u ovom slučaju mogu pomoći jedino građani odgovornim ponašanjem. Što ako ih se pozove da se vrate iz mirovine da pomognu zdravstvenom sustavu, pitamo je.</p><p>- Ne vjerujem da bi se ijedna odazvala. Što bi one radile? Biti medicinska sestra iznimno je fizički zahtjevno. Mi čak u kolektivnom ugovoru imamo da sestra pet godina prije mirovine više ne radi noćne smjene. Toga se niti jedna ne drži jer zna da nema tko raditi pa moraju i one podmetnuti leđa. Niti jedna sestra ne želi ostati raditi duže od datuma kojega je ispunila uvjete za mirovinu – kaže nam Ganza. </p><p>Medicinske sestre su mahom žene, i majke, i to je još jedan važan faktor ove priče što se tiče izloženosti infekciji koronavirusa. </p><p>- Ne mora se ona zaraziti u bolnici, može se netko od ukućana zaraziti, može imati dijete u školi i vrtiću, ono može biti pozitivno ili u samoizolaciji. Pa ne možete dijete ostaviti samo kući, morate biti s njim. Vrlo je kompleksna situacija – objašnjava Ganza. </p><p>Kada bi se, u nekoj budućnosti, mogla popraviti situacija na tržištu rada, hoće li u budućnosti biti dovoljno medicinskih sestara? </p><p>- Država naprosto nije napravila dobru projekciju. U mirovinu sada mogu ići žene od 60 do 65 godina, u isto vrijeme. Situacija je sve gora. Da ove godine upišemo i četiri razreda trebalo bi barem pet godina da se na tržištu nađe dovoljno medicinskog osoblja – zaključuje Silvana Ganza.</p>