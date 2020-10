Radili bi, ali im država ne da: 'Zovete umirovljene doktore, a mi na posao čekamo godinama'

'Nitko nas ne doživljava, a svi bismo itekako bili korisni u zdravstvu. Pristali bismo i na manju plaću kako bismo odradili tu godinu', poručuju pripravnici

<p>Pozivate umirovljenike da pomognu zdravstvenom sustavu koji se sve teže nosi s pandemijom, a nama mladima i školovanim zdravstvenim radnicima koji žele raditi rad ste onemogućili, bijesni su predstavnici skupine okupljene na Facebooku kao '<a href="https://www.facebook.com/groups/350333192604230/" target="_blank">Pripravnici u neizvjesnosti</a>'.</p><p>Radi se o grupi od oko 1800 mladih ljudi koji čekaju pripravništvo, a među njima ima čak 1277 zdravstvenih djelatnika. Od prvostupnika i magistara fizioterapije, radne terapije, radiološke tehnologije, sanitarnog inženjerstva, medicinsko-laboratorijske dijagnostike, primaljstva te srednjoškolskih zanimanja kao što su fizioterapeutski tehničari, sanitarni tehničari, zdravstveno-laboratorijski tehničari, dentalni tehničari, medicinske sestre itd.</p><p>Oni moraju odraditi pripravnički staž od 12 mjeseci kako bi stekli uvjete za polaganje stručnog ispita te dobili licencu za samostalan rad. Problem je u tome što na to pripravništvo neki čekaju i do pet godina, piše <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/zovete-umirovljenike-a-mi-cekamo-na-posao-i-po-nekoliko-godina-1442015" target="_blank">Večernji</a>.</p><h2>'Nitko nas ne doživljava, a svi bismo itekako bili korisni u zdravstvu'</h2><p>Dok čekamo natječaj za pripravnike, moramo biti prijavljeni na Zavod za zapošljavanje i ne smijemo biti zaposleni izvan struke, u protivnom se ne možemo javiti na eventualni natječaj. No, iako je pripravništvo obavezno, ono se ne raspisuje. Ove je godine bilo obustavljeno zbog COVID-a te je u rujnu omogućeno samo 170 pripravničkih mjesta na razini cijele države za sva zdravstvena zanimanja - govori Nikolina Bočkaj za Večernji, inače prvostupnica fizioterapije. </p><p>I sama čeka pripravništvo od rujna prošle godine.</p><p>- Nitko nas ne doživljava, a svi bismo itekako bili korisni u zdravstvu. Recimo, fizioterapeuti mogu itekako puno pomoći onima koji prebole COVID, ljudima nakon respiratora, možemo ih uvježbati kako pravilno disati. Pristali bismo i na manju plaću kako bismo odradili tu godinu - dodaje.</p><p>Pripravnički staž ukinut je liječnicima, medicinskim sestrama, stomatolozima, farmaceutima, primaljama i biokemičarima koji su počeli školovanje od 2013. godine.</p><h2>Beroš: Tražimo rješenje</h2><p>Ministar Vili Beroš svjestan je problema, a Večernjem listu je odgovorio da su u nekoliko navrata kontaktirali Zavod za zapošljavanje kako bi odredili konkretne korake.</p><p>Čelnik Hrvatska komora medicinskih sestara Mario Gazić kazao je da je komora prepoznala je problem i prije dva tjedna pokrenula njegovo rješavanje.<br/> </p>