BiH: Preko 600 oboljelih, u državi socijalni nemiri i kriza

Pristižu tužne priče iz cijeloga svijeta.

Vozač autobusa Jason Hargrove prije 10-ak dana se požalio na neodgovorne građane koji kašlju i ne nose maske u javnom prijevozu i tako ugrožavaju živote drugih putnika. Njegova snimka postala je virtualna nakon što je i sam Jason preminuo od posljedica zaraze koronavirusom.

Jason Hargrove was behind the wheel of a bus in Detroit when he said a passenger began to cough. The woman let loose four or five times without covering her mouth.



Nearly two weeks after he recorded this video of his concerns, he died of #COVID19. 😭 pic.twitter.com/grtD7sTa7Z