'Za neke bolesnike rekao bih da umiru s koronom, a ne od nje'

Vili Beroš gostuje u emisiji N1 u rubrici Pitajte stručnjake gdje će odgovarati na pitanje građana.

Zabrinjava li jučerašnji porast broja zaraženih?

Mi iz dana u dan evaluiramo situaciju, bitno je da se svi držimo mjera Stožera.

Krivulja je i dalje linearna?

Krivulja je linearna i to nam daje snagu i optimizam, no opuštanja nema.

Popuštanje mjera za Uskrs?

Ne sviđa mi se razgovor o popuštanju mjera. Nakon pada broja zaraženih od 5 do 7 dana, tad možemo razgovarati o tome. Moramo sad biti fokusirani na mjere.

Kako bi bile, kad bi bile, popuštene mjere?

Jedno je boravak vani, a drugo su ekonomske mjere. Razmatrat ćemo kako bi tržnice mogle adekvatno raditi, na strogo propisan epidemiološki način. No za sad nije vrijeme za to. Naše odluke temeljit ćemo na realnom stanju i stavovima struke.

Povratak građana za Uskrs?

Preporučio bih da se suzdrže, putovanja u ovom trenutku nisu opcija, kako je to i Capak rekao. Preporučio bih putovanja samo u krajnjoj potrebi.

Zašto se razlikuju mjere restrikcija gripe i korona virusa?

Sve što znamo o gripi nije moguće reći u tri rečenice. Gripa je prisutna desetljećima i na nju već dio pučanstva ima imunitet i postoji cjepivo. Sve mjere su utemeljene. Najbolji primjer je za to je ono što se događa u Italiji i SAD-u.

Od 911.100, 211.000 zaraženih je u SAD-u, nije bolje ni u Italiji, Španjolskoj... Umiru li ti ljudi zbog komplikacija ili zbog korona virusa?

Umiru oni koji su najčešće stari i kronični bolesnici, oni umiru s korona virusom. Tako je i kod gripe, ona pogađa slabe, bolesne i stare.

Komentar na "stručnjake" na društvenim medijima?

Ne smeta me to, u redu je da svi imaju mišljenje, ali to mišljenje mora na nečemu biti utemeljeno. Ja ne mogu komentirati neke stvari i ne pada mi na pamet. Ne znam kako neki koji nisu u struci i vide problem s jedne strane mogu donositi zaključke. To bi ipak trebalo biti utemeljeno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Psihičko stanje nacije?

Puno radimo na tome.

Kada bi pandemija mogla završiti?

Osobno sam se nadao da će se i ovaj respiratorni virus ponašati kao i svi do sada i da će biti sezonskog karaktera. No, on je nov i nemoguće je znati kako će se ponašati, a mi se moramo pripremiti na sve scenarije.

Kako funkcionira Vladin znanstveni savjet?

Pozdravljam ideju da se pozovu naši znanstvenici koji su povezani s korona virusom i da donesu svoja mišljenja i stavove. Formiran je i manji stručni tim koji prati stručne informacije. Nakon što je u Kini gotova epidemija, oni se sad bave i znanstvenim stvarima.

Pati li sada cijeli zdravstveni sustav jer smo se svi fokusirali na korona virus?

Mi doista funkcioniramo u drugačijem modu i s pojačanim mjera sigurnosti koje su važne i za bolesnike i za radnike. Izdali smo naputke da se provode samo hitne aktivnosti, da se skrb pruža onkološkim bolesnicima.

Vidjeli smo kako funkcionira "drive in" testiranje. Izgleda li to vama higijenski, bris se uzima vani...?

Sigurno je bolje uzimati bris u kontroliranim uvjetima. No, ovo je izvanredno stanje, ovo je doista konstruktivno. Bolje je i ovako, nego da nema testiranja.

Kad čovjek postaje zarazan?

Vrijeme inkubacije je 14 dana, a najčešće je pet do sedam dana. Onaj trenutak kada postanu zarazni je kada razviju simptome, a možda i dan ranije.

Koliko je posto populacije zaraženo?

Za točno reći trebalo bi napraviti test prokuženosti, to je mjera koja nije provedena pa ne mogu reći. Kada takvi testovi budu dostupni ćemo to napraviti. Pitanje je i hoće li se ovakav virus uopće zadržati u populaciji.

Preporuke za ljude slabog imuniteta?

Krajnji oprez. Nemojte izlaziti iz stana, a ako izlaziti, pod velikim mjerama opreza. Daleko više paziti o svom zdravlju i ne biti nepromišljen, to je nepovoljna okolnost. Sama hipertenzija je jedna od patoloških stanja koja može utjecati na kliničku sliku. No, uzimanje lijekova nije kontraindicirano - i na dalje uzimajte lijekove, nije dokazano da će oni utjecati na korona virus.

Je li izliječen itko tko je bio na respiratoru?

Mislim da je do sad jedan čovjek skinut s respiratora. U slučaju patološkog procesa na plućima, riječ je da u određenom trenutku liječnici procjene da je nekome potrebna pomoć. Uspavaju ga i stave na respirator. To obično traje neko vrijeme, dok se patološke promjene na plućima ne umanje, prosječno trajanje je otprilike 10 dana, ali neki su bili i dva, tri tjedna i nakon toga se oporavili.

Kakva je procedura za dostavljače hrane?

Osnovna preporuka je da operete ruke ako dostavljate ili primate hranu i ona mora biti zapakirana. I kada ste to riješili, operete ruke i pridržavate se svih higijenskih pravila. Bilo bi dobro da nosite i maske. Virus ako dođe na naše ruke mi moramo njega prenijeti na lice, usta, oči, nos, da bi virus ušao.

Zašto su zatvorene tržnice koje su na otvorenom?

Tražimo optimaln način za funkcioniranje tržnica. Osobno ne vidim prepreku da se to organizira kao u dućanima. No, i tamo moramo paziti na razmak. To je pravi način.

Kada je počela epidemija, liječnici su dobili naputak da ne otvaraju puno bolovanja, što s onkološkim bolesnicima?

Apsolutno uputa o smanjivanju otvaranju bolovanja nije išla, ona se odnosila na onkološke bolesnike koji su preventivno tražili bolovanje. Uputa je jedna i jedina, obiteljski liječnici će, uz konzultacije, donijeti egzaktnu odluku o potrebi bolovanja, ona će biti i potrebna, no preventivno otvaranje bolovanja ne bi omogućilo bolje rezultate?

Je li pod bolje prati vrućom vodom ili sredstvima?

Sredstvima.

Je li bolje biti na biciklu?

Ako se vozite na adekvatan način, to je samoizolacija u pokretu. Osnovno je da ste sami, a bicikliranje je jako dobro ako ste sami.

Treba li higijena kod kućnih ljubimaca biti drugačija? Što je najbolje za šapice?

Šapice bi trebalo oprati kad se vratimo iz šetnje. Nema naznaka da bi kućni ljubimci prenosili virus, potrebno je da ih šećemo, ali i dalje budite sami.

U kratkom roku postali ste prepoznatljivi i cijenjeni. Nacija vas gleda kao velikog slučaja, no rijetko tko se referira na politički identitet. Vidite li se na mjestu gradonačelnika, ili nekoj većoj političkoj funkciji?

Ne. Fokusiram sam na ove okolnosti i te radne aktivnosti. Je, ja sam člank HDZ-a i provodim politiku ove Vlade i čast mi je i zadovoljstvo što mogu služiti narodu. Ne razmišljam o drugim političkim ambicijama. Uz svoj tim, bez njega ne mogu ništa, želim se boriti protiv korona virusa.