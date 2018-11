Očajna majka s Brača: Mojeg sina (12) pretukao je vršnjak

Moj sin se srušio na pod i onaj koji ga je držao je pobjegao, a drugi ga je nastavio tući. Na usta mu je krenula pjena, a onda se počeo tresti i grčiti, ogorčeno priča Izabela K. (37) iz mjesta Pražnice kraj Pučišća na Braču.

[video: 1201911 / ]

Izabelin sin u četvrtak je proslavio 12. rođendan, a prema njezinima riječima to mu je bio najtužniji dan u životu. Dječak je učenik 6. razreda osnovne škole. Ispričala nam je kako su nakon nastave njezinog sina dvojica vršnjaka uhvatila i sukobila se s njim. Dok mu je jedan držao ruke, majka priča da ga je drugi šakom više puta udarao u lijevu stranu glave.

Taj drugi dječak je obiteljski prijatelj i nebrojeno je puta prespavao kod njih te se igrao s njezinim sinom.

- Ne znam koliko je sve to trajalo. Moj sin se srušio na pod i onaj koji ga je držao je pobjegao, a drugi ga je nastavio tući. Mom sinu je na usta krenula pjena, počeo se tresti i grčiti i tad ga je ovaj konačno pustio. Naišla je medicinska sestra koja mu je pružila prvu pomoć i pozvala Hitnu - nastavlja ogorčena majka. Nju i oca je pozvao vršnjak koji s njezinim sinom ide u razred pa su stigli prije Hitne.

- Stigla sam do njega i sjela s njim na pod, obgrlila sam i ponavljala da sam tu. Neutješno je plakao. Bio je u šoku i izvan sebe pogođen nasiljem i udarcima, ali i činjenicom da mu je to učinio najbolji prijatelj s kojim se igrao i dolazio mu doma. Stigla je Hitna i prebacili su nas u Supetar. Liječnik je pozvao policiju, a nas su poslali u Split. Liječnica u Splitu odlučila ga je zadržati u bolnici jer je bio u lošem stanju. Imao je hematome po glavi, podljeve, ljuljao se na nogama i nije mogao stajati. Napravili su mu CT i druge pretrage, no još čekamo nalaze. - na rubu plača priča majka koja ne zna kako bi zaštitila svoje dijete.

Nitko joj se nije ispričao

Kaže da se dječak boji ići u školu, u tretmanu je psihologa i strahuje od ponovnih batina.

- Nitko mi se nije ispričao. Majka onog prijatelja koji ga je tukao šakom rekla je da su to dječja posla. Ravnatelj tvrdi isto. Pa kako to mogu biti dječja posla ako se već tjedan dana moj sin nalazi u bolnici s bolovima, na infuziji, na lijekovima, ima neurološke ispade i neutješno plače - zaključuje Izabela. Najavila je kako će od policije zatražiti izvješće o provedenoj istrazi nakon poziva liječnika u Supetru, a zatim organizira prosvjed. U obitelji u kojoj je otac nezaposlen, a osim sina ima i kćer staru pet godina, trebala je početi raditi u jednoj tvrtki. Ima sreće, kaže, što su nadređeni shvatili njezinu situaciju i omogućili joj odgodu dok dječak ne prizdravi. Ravnatelj Osnovne škole Pučišća, Siniša Lučić Lavčević upozorava da je sukob među dječacima neistinito prikazan na društvenim mrežama, te da se stvara neželjena atmosfera među učenicima, ali i mještanima koji planiraju prosvjed pred školom u ponedjeljak. Potvrdio nam je sukob dvojice dječaka.

Ravnatelj OŠ Pučišća, Siniša Lučić Lavčević, upozorava da je sukob među dječacima neistinito prikazan na društvenim mrežama, te da se stvara neželjena atmosfera među učenicima, ali i mještanima koji planiraju prosvjed pred školom u ponedjeljak.

- Istina je da je došlo do sukoba između dvojice dječaka, te da je jedan vrlo impulzivno reagirao i udario drugog od čega je na pod. To nije bilo u školi kao što se tvrdi, već van kruga i nakon nastave. Udario ga je rukom i dao se u bijeg kad je dječak iz njegova razreda pao. U pomoć priskočila je medicinska sestra koja je bila je u blizini i pozvala hitnu pomoć. Dječak je prevezen u splitsku bolnicu gdje se oporavlja. Mi iz škole sa sigurnošću tvrdimo nije bilo planiranog i organiziranog nasilja, u tomu su sudjelovala dva, a ne tri učenika kao što se tvrdi na Facebooku. Ti dječaci idu zajedno u razred, od početka godine normalno su komunicirali, pa i povremeno surađivali u nastavi. Do sada nije bilo prijava učitelja, učenika, a niti roditelja da postoji neki problem među njima. Razumijem da su roditelji ozlijeđenog dječaka da su vrlo zabrinuti, no s ovim aktivnostima na društvenim mrežama i planiranim prosvjedom ispred škole, oni ugrožavaju ostalu djecu. Ovako se ne pomaže niti svom djetetu, jer kad se vrati u školi u ovakvim okolnostima bit će mu teže se uklopiti u svakodnevicu škole - izjavio je ravnatelj Siniša Lučić Lavčević.

Tema: Hrvatska