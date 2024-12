Očajni roditelji učenika škole u Prečkom: 'Pošaljite nam pomoć, ne možemo sami. Molimo vas...'

U ovim trenutcima nezamislive boli i tuge stojimo kao jedno- ujedinjeni u suosjećanju, snazi i podršci. Naša srca slomljena su zbog gubitka mladog života, zbog straha i patnje kroz koje su prošli naši učenici i učitelji. Želimo da znate - niste sami. Svaka obitelj, svako dijete, svaki učitelj i roditelj u našoj zajednici može računati na nas. Tugujemo zajedno, patimo zajedno, ali zajedno ćemo i prevladati ovo teško razdoblje. 'Tuga je cijena koju plaćamo za ljubav.' - Kraljica Elizabeth II., poručili su to radnici Osnovne škole u Prečkom objavili u potresnom pismu nakon velike tragedije u petak gdje je život izgubio prvašić u stravičnom pohodu 19-godišnjaka. U napadu je ozlijeđeno troje djece te učiteljica, ali, na sreću, su izvan životne opasnosti. Učiteljica je imala čak 31 ubodnu ranu i bila je kritično, ali se čudesno izvukla. Operirali su i napadača (19).

- Nikada nećemo zaboraviti ovu tragediju, ali i nikada nećemo prestati vjerovati u ljubav, dobrotu i moć zajedništva. Naša škola nije samo mjesto učenja, već utočište gdje ćemo zajedno liječiti rane, pružati snagu i njegovati sigurnost i mir. Ostajemo posvećeni pružanju podrške svima kojima je potrebna - učenicima, roditeljima i djelatnicima. Nastavit ćemo raditi na tome da našu školsku zajednicu učinimo sigurnim i podržavajućim okruženjem za svakoga. Želimo izraziti najiskreniju zahvalnost svima koji su nam pružili podršku, bilo riječima utjehe, djelima suosjećanja ili iskazanom spremnošću da budu uz nas. Ta podrška koju osjećamo s mnogih strana pokazuje koliko je naša zajednica snažna i povezana. Vaša solidarnost nam daje snagu i nadu da možemo ići naprijed, unatoč teškim okolnostima - navode djelatnici dalje u pismu.

Pozivaju na podršku i empatiju.

- Molimo vas da pružite podršku jedni drugima, da razgovarate, da se oslonite na naše timove za pomoć i da budete svjetlo u ovim mračnim trenucima jer svjetlo zajedništva nikada ne gasne - ono uvijek pronađe put. Svi koji trebaju dodatnu podršku mogu nam se obratiti putem telefona ili e-maila, ili na već objavljenim uputama na stranici škole, a mi ćemo vas nastaviti obavještavati o daljnjim koracima koje ćemo poduzeti za dobrobit svih. Zajedno ćemo pronaći snagu za obnovu naše zajednice i vratiti joj mir i sigurnost - zaključuju radnici škole.

U međuvremenu, kao što smo naveli, troje učenika koji se, nakon tragičnog napada nožem u osnovnoj školi, oporavljaju u zagrebačkim bolnicama u dobrom su i u stabilnom stanju, učiteljica diše samostalno i stabilno je, kao i 19-godišnji napadač. Najteže je stradala učiteljica koja je hospitalizirana i operirana u KB-u Sveti duh, njezino stanje je stabilno i svi nalazi su uredni.

- Učiteljica je odvojena od mehaničke ventilacije, diše samostalno i u tijeku je pružanje psihološke pomoći - poručili su iz bolnice. Ondje je tijekom subote hitno operiran 19-godišnji počinitelj zbog tromba koji mu je pritiskao dišne organe.

- I on se oporavlja u skladu s očekivanjima i više nije na mehaničkoj ventilaciji nego diše samostalno te je u konzilijarnom psihijatrijskom tretmanu - dodali su iz bolnice. I dvoje djece, jedanaestogodišnjak i sedmogodišnjak, koji su na liječenju u Dječjoj bolnici u Klaićevoj, također se dobro oporavljaju. Postoperativni tijek je uredan, a djeca su u u stalnom kontaktu s roditeljima. Teško ozlijeđeni petnaestogodišnjak, koji se liječi u KBC-u Zagreb gdje je s jedinice za intenzivnu skrb preseljen na odjel Klinike za uho, grlo i nos, stabilno je i dobar je, izvijestio je pomoćnik ravnatelja Milivoj Novak.

Zbog svega se u subotu održao i sastanak kriznog stožera psihologa s radnicima i roditeljima u Osnovnoj školi. Kada se pojavila informacija da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osnovalo krizni tim koji bi trebao koordinirati sve aktivnosti oko ove tragedije, mnogi su zaključili se radi o timu koji će predlagati i nove mjere zaštite u školama. Međutim, krizni tim je sastavljen isključivo od 15 psihologa koji, u suradnji sa školom, organiziraju sastanke s djecom i roditeljima. Paralelno je utemeljeno i povjerenstvo koje će prvi sastanak imati tek danas. Birokratsko ime tog tijela glasi: "Povjerenstvo za izradu prijedloga osnovnih mjera jačanja razine sigurnosti u školama (kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih)". U njemu su osim predstavnika ministarstva, predstavnici osnivača škola, Ministarstva unutarnjih poslova. Danas bi trebali i predložiti prve mjere. No, već prve poruke kriznog tima psihologa izazvale su nezadovoljstvo roditelja:

- Razgovaralo se najviše o postupcima kako djeci objasniti situaciju da bi se htjela vratiti u školu. Jer, koliko shvaćam, većina ih se ni ne želi vratiti u učionice. To će biti veliki problem. Bit će organizirane radionice. Roditelji imaju zahtjeve, najviše sigurnosne prirode. Uvjete nismo uspjeli dogovoriti, rješavat ćemo ih u narednim danima. Emocije su bile do neba. Jedan roditelj morao je napustiti sastanak jer mu je dijete vrištalo doma. Bila je mučna atmosfera, nadam se da će se sve stabilizirati - rekao je Stipe Soldić nakon tog sastanka, u subotu navečer, roditelj učenice koja je bila u razredu u trenutku napada.

- Upućeni su psiholozi iz Ministarstva obrazovanja te će psihološka pomoć djeci i roditeljima biti organizirana nakon Nove godine. Neki će možda doći u ponedjeljak, ali najviše će djeca počet dolaziti iza Nove godine - dodao je Soldić.

Drugi roditelj Marko Sikirica najavio je da će u sljedećih par dana izaći s detaljnim zahtjevima prema institucijama, zajedno sa školom.

- Sastanak je trajao od pet sati do 19:30. Nas par roditelja došlo je oko 16 sati na savjetovanje. Sastanci se nastavljaju. Ali molimo službe, a to sam zamolio i gospođu iz toga kriznog stožera, da nas se informira na vrijeme! Ja, kao predstavnik roditelja iz tog razreda, nisam dobio nikakvu informaciju do popodneva! Tražimo psihološku pomoć i izravnu pomoć za našu djecu i roditelje. Molimo vas, nemojte nas slati po raznim ustanovama, dovedite nam tu psihološku pomoć! U mislima smo i podrškom usmjereni na našu djecu, zajedno kao grupa trebamo biti sa svojom djecom u ovom trenutku - rekao je Sikirica.

Sličnog promišljanja su i drugi roditelji koji vape za pomoći.

- Nemojte nas upućivati da se sami javljamo psihijatrima, da zovemo brojeve na koje se nitko ne javlja, da tražimo gdje je najbolje odvesti dijete. Dužni ste nam sami, sada i ovdje, dovesti stručne ljude koji će znati razgovarati i pomoći našoj djeci - čulo se od roditelja djece iz Prečkog.

O cijelom slučaju su se oglasili i iz Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, koji su rekli kako će zaštitar i zaključavanje vrata škole kratkoročno riješiti problem sigurnosti u školama.

- Na žalost, ovim činom palo je na ispitu cijelo društvo. Cijena je previsoka, jedan mladi, nevini život. Žalosno je da se mora dogoditi tragedija kako bi nas usmjerila na naše propuste. Postali smo svjesniji da je sigurnost djece u školama dovedena u pitanje, da postojeća briga za mentalno zdravlje djece i mladih nije dovoljna - navode iz Društva.

Dodali su kako se mora više pažnje i stručnih aktivnosti posvetiti osiguranju okruženja djeteta, ali i mentalnom zdravlju djece i mladih.

- Na razini lokalnih zajednica osnivaju se Centri za mentalno zdravlje, ali razjedinjenost, fragmentacija cijelog sustava pridonosi slabijim rezultatima i nedovoljnoj iskoristivosti dostupnih stručnjaka. Treba se osvijestiti da se dijete odgaja u obitelji te da je vrijeme provedeno s roditeljima dragocjeno i nezamjenjivo. Zaštitar i zaključavanje vrata škole riješit će problem sigurnosti u školama kratkoročno, ali ako želimo rezultat na duže staze, moramo prije svega prihvatiti da svi nosimo dio krivnje jer u očima naše djece gradimo svijet lažnih vrijednosti - navode dalje u svom priopćenju.

- Danas je najvažnije imati, a ne znati. Pokazatelj uspjeha su petice iz znanja u imeniku a tko procjenjuje kakve smo ljude izgradili? Je li društvo učinilo dovoljno da pomogne mentalno bolesnom mladiću? On vidi svijet sasvim drugačijim očima! Ova tragedija je test za sve nas. Imperativ je razvijati transdisciplinarni pristup problemu koji uključuje obitelj, odgojno-obrazovne institucije, zdravstveni i sustav socijalne skrbi te cjelokupnu zajednicu, od vrhovne vlasti do lokalne zajednice - stoji u zaključku kojeg potpisuje predsjednica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, dr. Mirjana Kolarek Karakaš.

Stanovnici Zagreba su i jučer cijeli dan ostavljali svijeće, lampione i poruke ispred Osnovne škole Prečko. Među njima su i vrlo emotivne poruke kojima se tužni građani opraštaju od stradalog prvašića. Mnogi od njjih su stajali u tišini, a neki su i pustili suzu. Ljuti su na sustav, svi se pitaju kako je moguće da jedan čovjek može olako ući u školu gdje su najranjiviji bez ikakvog otpora.

U javnosti se iznova počela spominjati i izjava ministra obrazovanja Radovan Fuchs, koji je 3. svibnja prošle godine, na dan kada je u beogradskoj osnovnoj školi učenik sedmog razreda ubio devet učenika i zaštitara, komentirao taj slučaj, ali i rekao da treba razmisliti o sigurnosti u hrvatskim školama.

- Mislim da moramo itekako početi razmišljati o tome da se ovakve stvari ne dogode eventualno negdje kod nas. Svi smo razmišljali o Americi i nekim zemljama koje nam nisu bliske. To nije nešto što se događalo na ovim prostorima. Činimo sve što je moguće. Naravno da ćemo i nakon ovoga razmotriti eventualno neke druge korake. Rekao sam da se u Ministarstvu formira radna grupa koja će analizirati stvari i onda ćemo koordinirati i s Ministarstvom unutarnjih poslova. Vidjet ćemo što se može napraviti i na koji način podignuti zaštitu. Generalno, škole su sigurne - rekao je ministar. No za učenike Osnovne škole u Prečkom, škola, nije bila sigurna.