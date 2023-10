Oceanovih 4 u Zagrebu. Ubacili čip u automat i ukrali 42.000 eura: 'Bio je nov i pun ćirilice'

Zaštitna plomba i markica bile su potrgane. Srednji memorijska kartica bila je nova, odnosno stavljena je naknadno i imala je naljepnicu na kojoj bila ćirilica.

Piše to u izvješću izvanrednog nadzora tehničara aparata igara na sreću kojeg je voditelj automat kluba u zagrebačkoj Turininoj pozvao u siječnju u pomoć. Bilo mu je sumnjivo što su nepoznati ljudi osvajali desetke tisuća eura igrajući se na istom modelu aparata Cobra 4. Njegova intuicija pokazala se točnom, a kad mu je tehničar opisao što se zbivalo, problijedio je. Naime, osim što je čip bio neobičan, njegov softver nije imao nikakve certifikate te nije smio biti niti blizu automata. Nasreću, stroj je zapamtio kad je došlo do promjena te su na videonadzoru otkrili muškarca kako ga otvara originalnim ključem, 'operira' i resetira. No najgori dio otkrića bio je kad je voditelj shvatio da ga je izdao bivši blagajnik Dario P. (23) u kasinu, koji je nakon sređivanja stroja dao otkaz.

Prema optužnici državnog odvjetništva s kraja rujna, Dario je skinuo ključ sa snopa i dao ga prijatelju Zvonku F. (31) koji je podmetnuo čip. Njime su promijenili postavke igre i povećali si koeficijent isplate dobitka.

- Kad je završio s promjenama, Zvonko je ključ ostavio u čaši i otišao iz kluba. Dario ga je uzeo i vratio među ostale. Sljedeći dan je dao otkaz - navode u optužnici.

Kako bi provjerili da je prevara uspjela, Zvonko je dolazio dva dana za redom i pokupio ukupno 1000 eura dobitka. U prevaru su uključili Marka B. (32). koji je u dva dana podigao više od 31.000 eura. Četvrti prijatelj, Ante A. (30), uspio je na Cobri 4 uzeti još 10.000 eura. Kriminalisti su otkrili kako su sav novac međusobno podijelili i trošili ga prije nego im je policija pokucala na vrata. Prva trojica su sve priznali na ispitivanju, dok se Ante jedini branio šutnjom.

- Nismo očekivali da će sve tako dobro proći i da ćemo dobiti baš toliko novaca - rekao je drugooptuženi Zvonko policajcima. Da je vjerojatno to sve njegova ideja, pokazali su podaci iz mobitela gdje se vidi kako se dopisivao s 'čovjekom iz Rusije' koji mu je i poslao karticu. Osim toga, Dario je policajcima rekao kako je Zvonko natjerao da to sve naprave.

Ipak, međusobna optuživanja nisu im pomogla u smanjivanju krivice. Pošto su imali njihove podatke zbog isplata novca, radnici automat kluba provjerili su ih na društvenim mrežama te otkrili kako već dugo druže i objavljuju zajedničke fotografije. Svima im prijeti do osam godina zatvora, a Zvonku dodatne tri zbog povrede službenog pečata.