Tresla se brda, rodilo se ništ'. Odnosno, rodilo se još više nelogičnosti i kaosa, istaknula je SDP-ova Sabina Glasovac nakon što je Stožer objavio kako će svi u državnim i javnim službama morati imati Covid potvrde - kako zaposleni, tako i građani koji dolaze.

Brojke divljaju, a potvrde se uvode tek za 10 dana, od 15. studenog, ističe Glasovac.

- Jako je zanimljivo da u toj kategoriji nisu državni dužnosnici. Ponovno građani prvog i drugog reda. Ono što je još nelogično, OK, odlučili smo uvjetovati potvrdama na neki način i radna mjesta i prijetiti otkazom, ali onda to treba raditi sveobuhvatno. Nedopustivo je da se na ovakav način tretiraju jedni, a na drugi način drugi. Šoping centri i dalje rade, možete slobodno cirkulirati bez da imate Covid potvrdu. Jednako tako i kafići - istaknula je dodavši kako i danas imamo određena okupljanja na kojima su potrebne potvrde, ali da ih nitko ne kontrolira.

- Jučer je bila jedna utakmica, nitko ih nije pitao imaju li potvrdu. Za utakmicu Hrvatska-Rusija prodano je 30.000 ulaznica, tko će to kontrolirati? I treće, ni riječi o restrukturiranju plana cijepljenja i edukacije. I dalje Vlada kroz Znanstveni savjet namjerava generirati određeni kaos i teze koje imaju za svrhu kreiranje kaosa. Četvrto, roditelji se i dalje nikako ne mogu organizirati jer se odluke o tome hoće li nastava biti online ili uživo donose ad hoc - nabrojala je potpredsjednica Sabora.

Osvrnula se i na najavu da će se Covid potvrda od 4. siječnja, ukoliko se pogorša situacija, moći dobiti samo na temelju cijepljenja ili preboljenja, a ne i negativnog testa.

- Koga se tu štiti? Čekamo da prođu Božić i Nova godina kada ćemo sve ležerno pustiti i ovim latentnim pritiskom prisiljavati ljude da se cijepe, a onda ćemo uspostaviti nova pravila. Ja nemam ništa protiv da se u ovu državu uvede red jer mi moramo štititi živote, ali ovakvo koketiranje Vlade s određenim skupinama ljudi koji se ne žele cijepiti, ovakav populizam i podilaženje, kreiranja kaosa neće doprinijeti krajnjem cilju da izađemo iz ove krize. Jedini spas je cijepljenje, a po tom pitanju Vlada ne čini ništa i to je tragično - rekla je dodavši kako je od najavljenih mjera očekivala puno više.

- No u Stožeru nema hrabrosti, odlučnosti ni senzibiliteta za oboljele, one koji su izgubili svoje živote, a ni one koji žele nastaviti sa svojim životima normalno, prije svega djeca. Bezidejnost, letargija promatranja sa strane, a to nije ono za što su dobili povjerenje na izborima. Kada ste premijer, onda ste čovjek koji vodi zemlju i upravlja krizama i mora donositi odluke, ma kako one nepopularne bile, ali s objašnjenjem ljudima da im to može donijeti povratak u normalno - rekla je.