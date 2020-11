Očekuje nas oblačno i maglovito vrijeme, HAK upozorava: Oprez na cesti, mokri i skliski kolnici!

Od danas je na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj obvezna zimska oprema. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 9 i 14, a na Jadranu 15 i 19 Celzijevih stupnjeva

<p>U Hrvatskoj će u nedjelju prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u unutrašnjosti uglavnom ujutro i maglovito, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).</p><p>Na Jadranu će biti mjestimice kiše ili ponekog pljuska, a u unutrašnjosti slabe rosulje.</p><p>Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni, u Slavoniji jugoistočni vjetar, a na Jadranu jugo.</p><p>Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 9 i 14, a na Jadranu 15 i 19 Celzijevih stupnjeva.</p><h2 data-bind="html:Lead" itemprop="articleSection">HAK: Oprez, mokri kolnici!</h2><p>Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a na mjestima pod maglom kolnici su vlažni I skliski, upozoravaju u nedjelju ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).</p><p>Od danas je na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj obvezna zimska oprema.</p><p>Zbog održavanja Plitvičkog maratona od 8,30 do 10,30 sati zatvorena je državna cesta DC429 Selište Drežničko (D42) – Prijeboj (D1).</p><p>Danas do 17 sati zatvorena je Jadranska magistrala (DC8) od čvora „Kaštel Štafilić“ do čvora „Kaštel Stari“. Obilazak je ulicom dr. Franje Tuđmana („Stara kaštelanska cesta“).</p><p>Danas i sutra od 7 do 17 sati zatvara se državna cesta DC518 Osijek-Jarmina u naselju Brijest (izlaz iz Osijeka prema Vinkovcima).</p><p>Zbog povremeno pojačanog prometa i aktualnih kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom i teretnom prometu.</p><p>U pomorskom i željezničkom putničkom prometu nema poteškoća.</p>