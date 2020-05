Očekuje nas sunčana subota s umjerenom naoblakom i jugom

Većinom sunčano vrijeme, prolazno s umjerenom naoblakom očekuje Hrvatsku u subotu, izvijestio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Foto: DHMZ

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak, a na moru jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti od 22 do 27 stupnjeva Celzijusa.

U nedjelju ponegdje kiša na Jadranu

U nedjelju nas očekuje promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, razmjerno vjetrovito i toplo. Sredinom dana i poslijepodne uglavnom na Jadranu i u predjelima uz njega mjestimice može pasti malo kiše. Puhat će umjeren, u gorskim i sjeverozapadnim predjelima na udare jak jugozapadni i južni vjetar, a na Jadranu umjereno i jako jugo.

Najniža jutarnja temperatura većinom od 8 do 13, na Jadranu od 12 do 17, a najviša dnevna između 20 i 25, na istoku i do 27 °C.

Tema: Hrvatska