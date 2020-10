Očekuje porast zaraženih nakon proslave Torcide: 'Možda ćemo otvoriti i Covid bolnicu Križine'

Split je u srijedu zabilježio čak 352 nova slučaja zaraze korona virusom, a ravnatelj KBC-a Split komentirao je što mogu očekivati u nadolazećim danima

<p>U srijedu je u Splitu više od 300 novozaraženih. Situaciju je komentirao ravnatelj KBC -a Split, dr.sc.<b> Julije Meštrović </b>u emisiji <a href="https://vijesti.hrt.hr/671517/kakva-je-situacija-u-zdravstvenom-sustavu" target=""><strong>HRT-</strong>a</a> 'U mreži Prvog'.</p><p>- Zauzeto je 50 posto kapaciteta koji su namijenjeni kovid pozitivnim pacijentima zauzeto. Mi ne možemo liječiti samo bolesnike s Covidom. Ima i drugih bolesnih koji su u jednakoj potrebi, ali ovo su okolnosti koje mogu biti opasne i može nam se u Splitu dogoditi da ćemo morati otvoriti covid bolnicu na Križinama i raditi samo hitne pacijente. Ne želimo da se to dogodi, ali što će se dogoditi u bolnici ovisi o našem ponašanju izvan bolnice - rekao je Meštrović. </p><p>Dodao je i kako očekuje porast broja zaraženih i nakon Torcidine proslave u Splitu.</p><p>- Naravno da očekujemo, to je lako moguće, to jesu mladi ljudi, možda neće oni biti ti koji će doći u bolnicu, ali svi zaraženi i asimptomatski mogu prenositi infekciju dalje - dodao je. </p><p>U KBC-u Split na bolničkom liječenju nalazi se 75 Covid pozitivnih osoba od kojih je sedam na respiratoru. Ukupno 1760 osoba je u samoizolaciji.</p>