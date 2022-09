Očekuje se skok kamata na kredite. Neke banke su već počele zvati svoje klijente

S ozbirom na to da će trend kretanja kamatnih stopa u idućim godinama biti uzlazan, Erste banka je, s ciljem osiguravanja od rasta referentne kamatne stope u budućnosti, nedavno započela sa slanjem osobnih obavijesti klijentima, korisnicima stambenih kredita s promjenjivom kamatnom stopom, u kojoj im je ponuđena promjena kamatne stope iz sadašnje promjenjive u fiksnu.

Priopćili su to iz Erste banke u odgovoru Novom listu na pitanje što će biti s kamatama, priprema li se i kod nas njihov drastičan rast, s obzirom na to da središnje banke SAD-a, eurozone i Velike Britanije, ključne stope dižu sve agresivnije, zbog inflacije i obrane valuta. Kao posljedica odluka ESB-a, euribor raste, a on je u bazi dijela kamata s promjenjivim stopama, pa klijenti koji otplaćuju te kredite rast kamata već osjećaju.

ESB je međutim najavio i daljnja povećanja. Zasad su kod nas naviše krenule kamate na kredite poduzećima, dok su građanima blago uzlazne, što je naša središnja banka nedavno protumačila time da je istekao APN, pa se, tvrde, samo zbog toga povećao prosjek.

Podsjetimo, nedavno je i Privredna banka Zagreb svojim klijentima s promjenjivim stopama također poslala dopis s ponudom za prijelaz na fiksnu.

Najčitaniji članci