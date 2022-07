'Očekujem da će NCVVO proći sve akte, ali nema izuzeća sam jedne osobe - ili svi ili nitko'

Odmah na početku moram reći da Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je i mora ostati potpuno neovisna institucija. Bitno je da se maksimalno zadrži anonimnost svih koji polažu maturu kako ne bi bilo vanjskih utjecaja na rezultate. Svima nam treba takvo jedno objektivno vrednovanje, naglasio je najprije ministar obrazovanja Radovan Fuchs, koji je pred medije stao zbog slučaja maturantice Laure Mikić.

Ona se, podsjetimo, potpisala imenom i prezimenom na esej na državnoj maturi, što nije smjela, a zbog čega joj je poništen, ne samo taj dio nego cijeli ispit iz hrvatskog jezika.

- Od 2010. godine pa do danas ni jednom se nije dogodilo da je netko vršio bilo kakav pritisak na one koji ocjenjuju ispite državne mature, a to su profesori srednjih škola. Do danas je negdje 350.000 učenika polagalo državnu maturu i, koliko ja znam, nije bilo ni jednog problema s bilo kakvim pritiskom ili nečim vezano uz žalbe u kontekstu otkrivanja identiteta. Zato je izrazito bitno da se identitet bilo kojeg učenika ne otkrije kako bi zaista sva djeca, bez obzira tko su im roditelji i kakvog su oni materijalnog ili bilo kakvog statusa, bili u potpuno jednakim pozicijama - istaknuo je.

'I ranijih se godina događalo, nitko se do sada nije žalio na odluku NCVVO-a'

I ranijih se godina događalo, dodao je, da su se neki učenici greškom potpisali iako im se non stop ponavlja da to ne smiju, a da je ova generacija ove godine dodatno pisala i probnu maturu.

- Ja potpuno razumijem stresnu situaciju tih mladih ljudi i onda imamo ovakve greške zbog napetosti. Čini me da ih je ove godine oko 27 koji su se potpisali, prošle godine 30 i nešto i njima su testovi automatski poništavani zbog otkrivanja identiteta. I ti učenici su onda te ispite polagali na jesenskom roku, još uvijek na početku akademske godine i u vremenu u kojem su se mogli upisati na Veleučilišta i Sveučilišta - istaknuo je.

Kad god se Ministarstvo umiješalo u neki slučaj, naglasio je, to nije završilo dobro. Govoreći o pravilu da esej učenik može predati i prazan i svejedno bez tih bodova položiti ispit iz hrvatskog, Fuchs smatra da je to neobično, ali da je, nažalost, ostalo temeljem odluke iz 2019. o ne ocjenjivanju eseja.

'Ključ cijele priče leži u otkrivanju identiteta. Ne smije se izuzimati jedna osoba, ili svi ili nitko'

Osvrnuvši se na konkretan slučaju ove maturantice, Fuchs je istaknuo kako ključ cijele priče leži u otkrivanju identiteta.

- Ja ne kanim naređivati ili tražiti išta nego očekujem da će NCVVO sjesti, proći kroz sve akte i donijeti potrebne promjene i zaključke ako ih treba donositi i istumačiti cijelu priču. Iako mi je žao da se ovo dogodilo, siguran sam da će se učenica upisati na Muzičku akademiju na jesen jer uvijek ostane dovoljno mjesta - rekao je.

Upitan znači li to da je konačna odluka da ispit mora ponavljati na jesen, ministar je poručio kako će se to znati nakon što Upravno vijeće NCVVO-a prođe još jednom cijelu situaciju i donese zaključak. No, naglasio je, ne može se izuzimati jedna osoba.

- Ili svi ili nitko. Izuzeća za pojedine ne bi bila fer niti prema ovoj osobi niti prema svima onima koji su u istoj situaciji. Ponavljam da se nitko do sada na odluku Centra nije žalio i vjerujem da tako treba ostati i u buduće - poručio je.

Treba li mijenjati Pravilnik da takva pogreška ne bude i eliminacijska i smatra li on da ovakva pogreška zaslužuje eliminaciju, upitali su ga još novinari, no Fuchs nije htio otkriti osobno mišljenje.

- Pravilnike uvijek treba mijenjati kad god se utvrdi da nešto u njemu nije dobro i njih je relativno jednostavno mijenjati. Nemojte mene pitati što mislim, ja mislim jedno, ali neću iznositi, prepustit ću to na odluku NCVVO-a jer su oni ti koji moraju donijeti odluke i zaključke i mislim da je dobro da tako i ostane. Ali svakako, ako treba mijenjati nešto u Pravilniku, neka se mijenja - zaključio je.

