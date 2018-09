'Oćemo li izać' vanka'? Umalo se potukli u trogirskoj vijećnici

Na sjednici Gradskog vijeća Trogira umalo su se danas fizički obračunali vijećnici Damir Zaradić (HSP) i gradonačelnik Ante Bilić (SDP). Vijećnik je nakon izlaganja u kojem je iznio optužbe na račun gradske vlasti rekao:

'Majke mi moje mile, da sam u vojsci, ja bih strijeljao nekoga'.

Potom je za govornicu izašao gradonačelnik, te nakon nekoliko Zaradićevih glasnih rečenica rekao da se ne može derati te mu poručio:

'Oćemo li izać vanka?'

Kako se nastavilo dovikivanje u vijećnici, Bilić je nakon odlaska s govornice otišao prema Zaradiću, te se u tom trenutku činilo da su stvari izmaknule kontroli. Drugi vijećnici su tada stali između SDP-ovca i HSP-ovca, javlja Dalmatinski portal.

Nakon ovog incidenta, gradonačelnik Bilić je rekao:

- Vijećnik Damir Zaradić nekoliko posljednjih sjednica Gradskog vijeća ponaša se nedolično funkciji koju obavlja, ali i van svih civilizacijskih i komunikacijskih standarda te na taj način degradira i ustanovu Grada i Gradskog vijeća. Njegovi nastupi su agresivni, nepristojni i konstantno na rubu incidenta. Sve smo to tolerirali u namjeri da ne prekidamo raspravu ma kako god je tim ponašanjem on činio nekonstruktivnom. I na današnjoj, 13. sjednici Gradskog vijeća vijećnik Zaradić nastavio s takvim ponašanjem, ali prevršio je svaku mjeru više puta ponovivši da bi nas sve strijeljao!? To kao gradonačelnik jednostavno ne mogu dozvoliti. Htio sam zaustaviti prijetnje i zastrašivanje vijećnika i mojih kolega. One s kojima se ne slaže u ovoj državi i ovom gradu ne može strijeljati, ma koliko to njemu bilo normalno. Pa nismo na vijeću da ratujemo već da uljuđeno i suvislo raspravljamo o predmetima važnima za budućnost grada i građana! Otvoreni smo za sva pitanja, kritiku također, jer sigurno i za to ima prostora i zato i postoji Gradsko vijeće, ali prijetnje i divljaštvo ne mogu dopustiti.