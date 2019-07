Požar u kojem je umro mladi vatrogasac počeo na balkonu

Zagrebačka policija je objavila rezultate očevida požara koji je izbio u subotu u Velikoj Gorici u kojem je poginuo vatrogasac Ivan Galeković. Policijski službenici Ekipe za očevid Policijske uprave zagrebačke u suradnji s vještacima Centra za forenzička istraživanja, ispitivanja i vještačenja Ivan Vučetić utvrdili su da je požar najvjerojatnije izbio na balkonu stana na 1. katu zgrade.

Prema mišljenju vještaka do požara je došlo zbog kemijske reakcije lakozapaljivih tekućina odloženih na tom mjestu. U požaru se oštetio inventara pet stanova i uništilo se krovišta kuće. Požar je napravio veliku materijalnu štetu, ali ona nije još točno procijenjena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, vatrogasac Galeković je preminuo u bolnici nakon nesreće tijekom gašenja požara na zgradi u Velikoj Gorici. Bio je pripadnik Javne vatrogasne postrojbe iz Velike Gorice, a na intervenciju je otišao s još nekoliko kolega.

Jedan od njih je požaru ozlijeđen nakon što je navodno na njega pala greda. Ivana su hitno prevezli u bolnicu nakon što se voditelju smjene požalio da mu nije dobro. Nažalost, u bolnici je preminuo nakon što su ga liječnici pokušali nekoliko puta reanimirati.

Cijela Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica je pod šokom. I sam zapovjednik postrojbe Borislav Turan jedva je pronalazio riječi za tragičnu situaciju kakva je zatekla njegove vatrogasce.

- Dosta dugo sam ga poznavao. Sjajan mladić. Od mladih dana je on dio JVP Velika Gorica, a dvije godine je kod nas baš kao profesionalni vatrogasac. I njegov otac također je vatrogasac kod nas. Tako je Ivan i počeo svoju vatrogasnu karijeru. Što da vam kažem. Ne znamo više niti što reći u ovom trenutku. Cijela postrojba je u šoku. Svi nas traže nešto da kažemo, a mi ne znamo što. Nekako trebamo nastaviti živjeti nakon ovoga, a ne znamo kako - rekao nam je zapovjednik Turan. Susjedi koji su poznavali Ivana kažu kako mu je otac u velikom stanju šoka. Dodaju da je Ivan uvijek pomagao ocu.

- Bili su složni. oduvijek je htio biti vatrogasac - rekla nam je susjeda koja je nakon toga briznula u plač. Dodala je i kako je Ivan imao djevojku koja je također u vatrogascima.

Razgovarali smo s Božidarom Vujnovićem, voditeljem smjene u JVP Velika Gorica.

- Kad imamo teže požare, mi po dva, tri aparata ispucamo. Ostanete bez zraka i onda idete po drugi aparat. Tako je i on išao. Tri je aparata promijenio i više nije bilo ni plamena. Čak nije ni masku stavio jer nije bilo plamena, bilo je samo izdimljavanje. Voditelj koji je došao na smjenu čuo je “Joj dečki, meni nije dobro”. I onda ga je našao kako kleči. On ga je iznio van i dao na Hitnu. Tamo je još disao. Zvao sam mu oca, rekao je da je u operacijskoj sali i da mu nitko ništa ne govori. Nakon sat vremena su mu rekli da je umro. Njegov tata, koji je vatrogasac u našoj smjeni, rekao je “Dajte bar organe, ako se daju iskoristiti”. Međutim, sat vremena reanimiranja je prošlo i organi više nisu bili iskoristivi. Dečko je imao 24 godine, sportaš, ako je itko bio spreman, bio je on - rekao nam je Vujnović.

Pogreb u utorak

Pogreb tragično preminulog vatrogasca bit će sutra, u utorak 23. srpnja 2019. na mjesnom groblju u Vukovini u 17 sati. Gradonačelnik Velike Gorice sutrašnji dan proglasio je Danom žalosti.

Knjiga žalosti otvorena je u prostorima Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica (Zagrebačka 3) danas tijekom cijelog dana i sutra do 14:00 sati. Od 15:00 do 19:00 sati bit će otvorena u Društvenom domu u Vukovini.

Komemorativni skup bit će održan u srijedu, 24. srpnja, 2019. godine u Društvenom domu u Mraclinu, s početkom u 18 sati.