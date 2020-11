Oči u oči s napadačem: 'Bio je ni 30 metara od nas. Skočili smo u tramvaj i uspjeli smo se spasiti'

Mai Linh je s dečkom htjela prošetati i otići na piće prije lockdowna. Prvo su mislili da je vatromet, no uskoro su se našli na manje od 30 metara od pomahnitalog muškarca koji je otvorio paljbu

<p>Dečko i ja smo se šetali. Hodali smo po centru grada jer je bila zadnja večer prije lockdowna, htjeli smo na piće. Sve je bilo mirno, bilo je jako toplo, nije bila gužva kao inače. Ljudi su sjedili po kafićima, pričali družili se... Krenuli smo ulicom od Stephansplatza do Schwedenplatza. Taman kad smo došli do sredine ulice, čuli smo pucnjavu. Ja sam iskreno mislila da je to vatromet, pucnjava je postajala sve češća i jača. Nastavili smo hodati i kad smo stigli na Schwedenplatz, čuli smo glasnu pucnjavu s lijeve strane. Odjednom su ljudi počeli trčati na sve strane, i prema nama. Jedan dečko nam je dobacio da bježimo jer je u tijeku teroristički napad. Od mira i lijepe večeri, nastao je kaos i panika, priča nam <strong>Mai Linh Nguyenova</strong>, glumica, plesačica i učiteljica slovačkih i vijetnamskih korijena koja u Austriji živi i radi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Detalji napada u Beču </strong></p><p>Ona i njezin partner našli su se na manje od 30 metara od jednog od napadača.</p><h2>Panika i stampedo</h2><p> - Ljudi su padali jedni preko drugih, nastao je stampedo. Svi smo bježali i vikali ljudima na koje smo naišli da bježe, da se spase. Pucalo je posvuda oko nas, učinilo mi se kako nije bio samo jedan napadač. Nisam ga dobro pogledala jer smo samo htjeli pobjeći. Nosio je nešto bijelo na sebi i mahnito pucao. Ljudi su uletavali u hotele, kafiće i haustore da se spase. Na sreću naletjeli smo na tramvaj i uskočili u njega samo da se sklonimo. Nije nam bilo bitno gdje tramvaj vozi, samo da je što dalje od napadača. Još smo dobro prošli jer smo brzo reagirali - prepričava nam <strong>Mai. </strong></p><p>Uskočili su u tramvaj koji je vozio prema 11. Bezirku, na suprotnu stranu od njihovog mjesta stanovanja.</p><p> - Izašli smo nakon par stanica, pozvali taksi i otišli kući. Imali smo sreće što smo se uspjeli skloniti, iskreno, bilo nam je samo to bitno. U taksiju smo čuli na radiju da upozoravaju sve da ne idu u to područje, a one koji jesu u blizini, da uđu u bilo koji hotel, kafić, restoran, bilo gdje i da se sakriju. Bilo je jako opasno ostati na ulici - govori nam.</p><p>Ona, kao i mnogi Austrijanci, ne želi da se zbog ovoga loše tretiraju ili izopće njezini sugrađani muslimanske vjeroispovijesti. </p><p>- Ljudi miješaju muslimane i islamiste. To su dvije različite stvari, a to očito ne zna svatko. Nije kriva ni vjera, ni zajednica, ni ljudi arapskog ili turskog podrijetla - poručila je. </p>