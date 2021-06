Vjerujem da će na kraju to sve skupa biti jako dobro, to govorim na temelju onog što znam o Ivici Puljku. On je osoba iznimnog strpljenja, spreman je na dijalog, pristupa otvoreno s izrazitim uvažavanjem sugovornika, rekla je za N1 saborska zastupnica Dalija Orešković komentirajući neuspjeli pokušaj konstituiranja splitskog Gradskog vijeća.

Orešković je poručila kako je gradonačelniku Splita Ivici Puljku interes grada na prvom mjestu.

- Očito da nećemo imati situaciju u kojoj gradonačelnik može baš sve jer ima svoju vlastitu političku većinu u Vijeću. U tome vidim za demokraciju jedan pozitivan iskorak, jedan dobar kontrolni model, a ako se jasno kaže što se sa Splitom želi postići u ove četiri godine i što Puljak i Vijeće žele ostaviti nakon sebe, vjerujem da će se do dogovora doći lakše - smatra Orešković.

Orešković je komentirala i stanje u Zagrebu i poručila kako podržava prve poteze zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

- Svim srcem navijam da se u Zagrebu dogodi nešto dobro i da se počne čistiti sve ono što se nataložilo i nagomilalo kroz ovo Bandić-HDZ vrijeme - rekla je Orešković.

Osvrnula se i na poteze koje je Tomašević napravio u Holdingu, a koji su naišli na brojne kritike.

- Od Tomaševića očekujem da dokumentima ili na neki drugi način obrazloži dodatno ako je potrebno ovaj potez. Rečeno je da je to da se spriječi šteta koja se ne bi mogla na drugačiji način zaustaviti, kasnije ni nadoknaditi. S obzirom na to da mi je poznato koliko se rijetko korupcija uopće otkrije, a ako se otkrije, kazneni postupci traju desetljećima, na kraju kada imamo pravomoćnu presudu, gotovo se ništa ne vrati u proračun. Ako je ovaj potez spriječio takvu situaciju, mislim da je to zaštita javnog interesa. Natječaja će biti, mogu se raspisati u bilo kojem trenutku - rekla je Orešković.

Povjerenstvo za sukob interesa otvorilo je predmet protiv Tomaševića zbog smjena u Holdingu, a Orešković kaže kako joj je to došlo kao ''veliko i neugodno iznenađenje''.

Orešković je komentirala i službeni prijedlog predsjednika Republike Zorana Milanovića za izbor Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda.

- Gotovo se može sa sigurnošću očekivati da ona neće biti izabrana i to nas dovodi u jednu vrlo ružnu situaciju u kojoj će nužno morati doći do novog javnog poziva koji će se ponovno očito odvijati u jednoj neodgovornoj i nezreloj svađi dva velika politička ega od kojih očito nijednom nije stalo do toga da se u hrvatskom pravosuđu potaknule neke promjene koje bi za svakog od nas građana to značilo bolje i učinkovitije pravosuđe - rekla je Orešković.

Orešković se osvrnula i na potez Silvana Hrelje iz HSU-a koji se na glasanju o rebalansu proračuna priklonio vladajućoj većini.

- Nije Silvano Hrelja ubrzivač procesa, kako sam sebe naziva, to je jedna koruptivna praksa - zaključila je Orešković.