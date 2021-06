Pet političkih opcija u Splitu još uvijek se nije dogovorilo oko konstitucije Gradskog vijeća.

- Dogovorili smo sve koja je uloga predsjednika Gradskog vijeća i na koji način će on funkcionirati, dogovorili smo načela suradnje da će to biti sve javno, transparentno na projektnoj osnovi, da ćemo sve postizati konsenzusom i onda smo rekli da ćemo sebi dati još malo više vremena da još učvrstimo taj okvir za suradnju kako bismo što prije započeli realizirati projekte za dobrobit cijelog grada - rekao je Puljak za RTL.

Na pitanje gdje je zapelo odgovara kako su oni različiti.

- Nas je pet različitih političkih opcija i dok se usuglasimo oko toga kako ćemo surađivati kako ćemo recimo pojedinačne prijedloge pojedinih političkih opcija kako ćemo mi ostali gledati te prijedloge, kako ćemo ih realizirati, kako ćemo zajedno sastaviti proračun, na koji način ćemo i velike projekte raditi i realizirati, treba neko vrijeme da se usuglasimo da bismo imali što čvršći okvir za suradnju jer mi mislimo surađivati četiri godine mi ne mislimo surađivati onako kako su to radili Kerum i HDZ prije da bi podijelili plijen. Mi tako nećemo raditi, mi nećemo butigu u našu politiku nitko od nas i zato nam treba malo više vremena da se dogovorimo i ja sam siguran da će se to dogoditi u sljedećem roku kojeg imamo za Gradsko vijeće i da ćemo imati stabilnu većinu i stabilno Gradsko vijeće - objasnio je.

Naglasio je kako nema nikakve političke trgovine.

- Vidjet ćete ovo će biti jedan zanimljiv, potpuno drugačiji model suradnje. Ja se nadam da će taj model biti model koji će kasnije i ostali prihvatiti, a to će biti model u kojem je sve javno i transparentno, koji se isključivo brine o javnom interesu, u kojem su najstručniji, najbolji ljudi na funkcijama koje se imenuju, a zatim provodimo javni natječaj za sve radna mjesta, ne samo u gradskoj upravi, nego u svim firmama. To će biti jedan potpuno drugačiji model upravljanja da bi izgradili potpuno drugačiji grad - govori Puljak.

Vjeruje i da će model rotiranja predsjednika Gradskog vijeća biti dobar.

- To će biti četiri različita predsjednika koji će biti već vijećnici, a kako ćemo raditi zajedno, onda će oni steći neku vrstu iskustva i mislim da neće biti problema u tome da se svakih godinu dana zarotiramo da i druge opcije dobiju šansu i dobiju iskustvo u upravljanju Gradskim vijećem i predsjedničkim mjestom - smatra Puljak.

Iako su najave bile da će sve biti u redu, MOST se predomislio. Puljak kaže kako su oni to zatražili, a da su svi prihvatili.

- Mi želimo da se svi osjećaju ugodno u našoj suradnji i zato smo mi svi zajedno prihvatili da damo sebi, svi zajedno malo više vremena da to dogovorimo, da to bude čvrsto i da onda to ostavimo iza sebe i na temelju tog okvira za suradnju gradimo dalje i realiziramo projekte - zaključio je.

Unatoč trudu, 30 dana za sastavljanje Gradskog vijeća će usporiti neke projekte ali Puljak smatra da to neće naštetiti gradu jer žele biti sigurni u sve i upoznati sa svime.