Ocu Mate Rimca sud potvrdio presudu, dobili smo odvjetnika: 'Recite Plenkoviću da me zove'

Briga me za Ivana Rimca. Kog zanima Ivan Rimac neka zove njega, to sam danas rekao poznatim čuvenim novinarkama da mi ne pada napamet davati izjave o Ivanu Rimcu, rekao je za 24sata odvjetnik Veljko Miljević koji zastupa Ivana Rimca, oca Mate Rimca.

Mediji su jutros objavili kako je sudac splitskog Županijskog suda potvrdio presudu nižeg suda iz Požege zbog zloporabe povjerenja u poslovanju i osudio Ivana Rimca (62) na tri godine bezuvjetnog zatvora. Uz to mora platiti i 663,61 euro paušalnog troška.

Kontaktirali smo Rimčevog branjenika Veljka Miljevića koji nam je rekao kako će sami Rimac odlučiti hoće li nekome davati izjave.

- Recite Plenkoviću da me nazove, čim me Plenković nazove odmah ćemo nastaviti razgovor. To je dobro radi vas, nisam slučajno spomenuo - poručio je Miljević, nakon čega je kratki razgovor završio.

Podsjetimo, optužnica je podignuta još 2013. godine, a lani je suđenje trajalo dva mjeseca, nakon što su spis delegirali iz Slavonskog Broda. Rimčeva obrana, koji je tvrdio da sebi nije pribavio nikakvu imovinsku korist i da je slučaj otišao u zastaru, podnijela je i zahtjev za izvanrednim preispitivanjem pravomoćne presude.

Prije i nakon nepravomoćne presude bile su odluke prema kojima nije smio napustiti Hrvatsku, iz požeškog suda su potvrdili i da su one mogle trajati do izvršnosti presude, odnosno dokumenti su mu trebali biti vraćeni.

Presudom se navodi da je kao zamjenik predsjednika NO-a Slavonije DI dogovorio 2002. više poslova kojima je tvrtka izgubila novac, koji je vraćen u tvrtku Rim i Zov koju je osnovao s J. Zovkom.

Sud tvrdi da je prodao zemlju svojoj tvrtki za 529.842 eura, a samo dva dana kasnije njegov partner je to zemljište prodao dalje Alastoru za 948.670 eura. Sud smatra da je ciljano prodao zemlju ispod cijene, a na isti način je uslijedila još jedna prodaja, a u obje je tvrtka Rim i Zov dobila više od 1,5 milijuna eura. Sporno je bilo i rušenje stare tvornice, a sud je izračunao da je taj posao preplaćen za 433.235 eura.