Balans mjera koje je donio Nacionalni stožer, uz sve one aktivnosti pod ingerencijom Ministarstva turizma i HTZ-a, omogućio je da praktički cijeli kolovoz taj najvažniji dio Hrvatske što se tiče ljetnog turizma ostane u narančastoj zoni, kao i ostatak Hrvatske, istaknuo je šef Nacionalnog stožera Davor Božinović na današnjoj konferenciji Stožera, prvoj nakon mjesec dana.

Kao i lani na kraju ljeta, dodao je, tako su i sada razgovarali s ugostiteljima o mjerama za njih s početkom rujna i jeseni.

- Polazišna točka je ta da virus neće nestati, da ga se možemo riješiti samo s puno većim procjepljivanjem, a dok se to ne dogodi moramo naučiti još bolje kako živjeti s njim. Potrebna nam je i povećana osobna odgovornost - rekao je.

A unatoč činjenici da nam je situacija s novozaraženima i hospitaliziranima duplo gora nego lani u ovo isto vrijeme, . Stožer ide u relaksaciju mjera. Pa će se, potvrdio je Božinović, od 1. rujna dopustiti rad kafića i u zatvorenim dijelovima uz preporuke koje će izraditi HZJZ.

- One će sada, na temelju novih spoznaja, biti ažurirane. U razgovoru s predstavnicima Hrvatske udruge ugostitelja smo dobili čvrsta uvjeravanja da će se svi vlasnici kafića pridržavati mjera i da će inzistirati da to čine i gosti. Radno vrijeme će biti do ponoći, kao i do sada - rekao je i naglasio kako je to jedini način da se zaštitimo u najvećoj mogućoj mjeri, a da život nastavi ići dalje.

Upitan znači li to da će se dopustiti i rad diskotekama, Božinović je istaknuo da nisu još sve detaljizirali.

Relaksaciju mjera u sektoru ugostiteljstva tek sad, kad nam stižu hladniji dani, a za čime su ugostitelji vapili mjesecima, šef Stožera obrazlaže laganim odlaskom turista, čime će se smanjiti broj ljudi u našoj zemlji, ali i činjenicom da imamo cjepivo.

- Činjenica jest da se tijekom ljeta ugostiteljstvo uglavnom odvijalo i još uvijek se odvija na otvorenim prostorima, što je sasvim logično s obzirom na vremenske uvjete. Također smo uzeli u obzir i veliki broj stranih državljana koji su došli u Hrvatskoj i zbog toga smo tu mjeru držali kako bi se smanjila mogućnost širenja i kako nam se ne bi dogodilo ono što nam se dogodilo prošlo ljeto, kad nam je sredinom kolovoza završila sezona. To se ove godine nije dogodilo, taj dio smo uspješno držali pod kontrolom. A i novi moment u odnosu na prošlu godinu je činjenica da u ovom trenutku imamo cjepivo - poručio je.