Od 1. siječnja 2025. uvodi se naplata plastičnih vrećica za voće i povrće u trgovinama

Još od kraja 2022. se najavljivalo, a sada se ipak i službeno uvodi - od 1. siječnja 2025. kreće naplata malih plstaičnih vrećica u rolicama koje se u trgovinam nalaze na odjelu voća i povrća ili na štandovima na tržnicama.

- Ove lagane sada moraju biti označene porukom 'Koristite vrećice štedljivo' kako bi se potaknula svijest o odgovornom korištenju. A od 1. siječnja uvodi se obavezna naplata vrlo laganih plastičnih vrećica, ovih koje su često dostupne u rolicama u trgovinama. Trgovci će morati osigurati da su vrećice nalaze na mjestima gdje se namjenski koriste, poput odjela za voće i povrće, te će na tim mjestima morati biti jasno istaknuta cijena vrećica. Vrećice neće biti dopušteno prodavati na blagajnama - potvrdila je tu novost u emisiji Dobro jutro Hrvatska Sanja Radović, načelnica Sektora za gospodarenje otpadom u Ministarstvu za zaštitu okoliša.

Poznato je, dakle, kada će se uvesti naplata vrećica, ali ne i koliko će one koštati. Cijena nije propisana pa će trgovci sami odlučivati kolika će biti njihova cijena.

U Hrvatskoj je još od 2022. godine na snazi zabrana laganih plastičnih vrećica jer ih nije moguće koristiti više puta. To se odnosi na vrećice za nošenje čija je debljina stijenke do 50 mikrometara. One s debljinom stijenke do 15 mikrometara ostale su u upotrebi i upravo su to vrećice za voće i povrće koje će se sada početi naplaćivati.

Iako se o uvođenju naplate raspravljalo još od 2022. godine tek je sada donesena odluka da se zaista i ide u naplatu.

Uvođenjem naplate ovih vrećica pokušava se kupce potaknuti da koriste platnene ili papirnate vrećice ili da u kupnju idu s košarama.

Pitamo i vas - što mislite o uvođenju naplate na male plastične vrećice i hoćete li ih i dalje koristiti?