Od 1. siječnja povratna naknada raste na 10 centi: Uvest će i naplatu vrećica za voće i povrće

S prvim danom 2025. godine raste iznos povratne naknade za ambalažu od pića i napitaka - sa sedam na deset eurocenti po komadu. Riječ je o naknadi koja je prije dolaska eura, podsjetimo, stajala 50 lipa. Pretvorena je u sedam centi, a sad će, kako predlaže Vlada, porasti na deset. U javnom savjetovanju do 17. listopada je prijedlog Uredbe o naknadi gospodarenja otpadom i povratnoj naknadi, kojom se to povećanje predviđa.

To znači da će od 1. siječnja za tri centa porasti i cijene proizvoda na koje se plaća povratna ambalaža, a kupac 10 centi koje je platio može vratiti u novčanik ako u trgovinu vrati i povratnu ambalažu.

Kako napominje Dragica Bagarić, direktorica udruženja Eko-Ozra koje okuplja proizvođače koji ambalažu stavljaju na tržište, od 1.siječnja 2025. povećava se visina iznosa povratne naknade sa 7 na 10 eurocenta, i za tu razliku od tri eurocenta povećat će se cijene pića koji su obuhvaćeni sustavom povratne naknade, jer je tako regulirano Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku. Povratna naknada je prolazna stavka -uključena je u cijenu proizvoda koju plaća kupac, a kupcu se vraća kad vrati praznu amabalažu prodavatelju, ili u reciklažno dvorište.

U savjetovanju o uredbi se spominjala i puno veća naknada, do čak 25 eurocenti, jer smo među EU državama s najnižom takvom naknadom, no Vlada toliku naknadu ipak ne razmatra. Činjenica jest da će potrošači, što je veća naknada, ambalažu više vraćati u trgovine kako bi onda vratili i iznos naknade koju su u kupnji platili, no zaključeno je kako će i s deset centi porasti povrat prazne amalaže u reciklažu, a i dalje će ostati prostora da siromašniji, koji se bave prikupljanjem ambalaže, nešto prikupe, i zarade. Drugim riječima, Vlada time povratnu naknadu potvrđuje i kao "socijalnu mjeru".

U reciklažu se vraća oko 80 posto povratne ambalaže

Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odgovaraju da podatke za prošlu godinu još nemaju, no da je zahvaljujući povratnoj naknadi u 2022. na tržište stavljeno 78,6 tisuća tona komada ambalaže, a vraćeno 62,4 tisuće tona, znači 80 posto.

- Glavni cilj sustava povratne naknade jest prikupiti što više meterijala visoke čistoće za recikliranje, kaže za 24sata ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Kako dodaje, model povratne naknade u tome se pokazao najučinkovitijim. Na pitanje koliko će se u trgovinama i na tržnicama, svuda, naplaćivati pak najtanje vrećice, jer je i to namjera nove uredbe, odgovara kako će cijenu određivati trgovci sami. Cilj je, u svakom slučaju,da se takvih vrećica ubuduće kupuje što manje, kaže ministrica.

Tanke vrećice, u kojima kupujemo voće i povrće, meso i slično, od 1. siječnja će se naplaćivati svuda, bez iznimke. To bi kupce trebalo navesti da sa sobom u kupovinu nose višekratnu ambalažu - mrežice za kupovinu, već upotrijebljene vrećice i slično. Trgovci će morati osigurati prostor za vrećice na mjestima gdje se namjenski koriste te jasno istaknuti njihovu cijenu. Neće biti dopušteno vrećice prodavati na blagajnama. Nije određena fiksna cijena već će trgovci sami odlučivati koliko će ih naplaćivati.

Što se boca tiče, do 15. prosinca iduće godine stara će se povratna naknada od 0,07 eura plaćati, i vraćati za svu ambalažu koja nije prodana do nove uredbe, što znači da trgovci neće imati pravo tim proizvodima podizati cijenu za još tri centa. Svi novi proizvodi morat će imati tiskanu novu naknadu na ambalaži.