Od 1. travnja u Karlovcu nove linije, autobusi i jeftinije karte

Karlovački gradonačelnik Damir Mandić i direktor tvrtke Autotransport Karlovac Karlo Rukavina potpisali su u petak trogodišnji ugovor vrijedan 2,9 milijuna eura kojim se od 1. travnja reformira javni gradski prijevoz, uvode nove linije, autobusi i smanjuju cijene karata.

Kako je objasnio voditelj Odsjeka za promet Marino Ivasić, novi sustav javnog prijevoza oslanja se na studiju o javnom cestovnom prijevozu putnika na području Karlovca.

Kazao je i kako se povećava učestalost postojećih linija u poslijepodnevnim satima, vikendom i tijekom školskih praznika. Napomenuo je kakao je 2023. godine bilo 414.268 kilometara vožnje, po novom planu to je sada 954.603 godišnje, što je povećanje od 56 posto, a to znači da se toliko povećava i učestalost polazaka.

"Smanjuje se cijena karata. Primjerice, u prvoj zoni prijevoza za 42,20 posto. Jednokratna karta iznosi euro, a dnevna euro i pol", dodao je Ivasić.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada Karlovca Dario Greb je rekao da se ugovor potpisuje nakon provedbe postupka javne nabave na koji se javio jedan ponuditelj.

"Predviđeno je sedam zona. Prvom zonom smo obuhvatili sve četvrti i pojedine mjesne odbore. Dvije kružne linije su dodatne, pa ih je sveukupno tri. One će prolaziti užim prstenom i obuhvaćati sve u prvoj zoni. Intenzivirani su polasci kružnih linija i postavlja se model polazaka na svakih pola sata. Što se tiče karata, smanjuje se cijena mjesečne karte za zonu 7 za 29 posto, a u prvoj do 41 posto. Smanjuju se cijene jednokratnih karata – u zoni 7 za 2 posto, do 42 posto za prvu zonu", naveo je Greb.

Dodao je i kako će se usluga pratiti i poboljšavati po potrebi.

Rukavina je rekao da je Grad Karlovac prvi u Hrvatskoj ušao u ovakav postupak javne nabave za tu javnu uslugu na razini jednog većeg grada i da je uobičajeno da se potpisuju ugovori o koncesiji.

Dodao je da su zadnjih mjeseci kupili novih 20 vozila.

Gradonačelnik je rekao da je želja popularizirati javni gradski prijevoz. "Odluka da se ide ovim principom je motivirana željom da javni prijevoz uistinu odgovara potrebama svih, od bake Katice iz Šišljavića do Karla iz Novog centra, a vjerujem da ćemo u tome i uspjeti. Želja je jednog dana imati besplatan prijevoz za sve građane", poručio je Mandić.