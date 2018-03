Od aviona do kamiona: Ona je prva vozačica kamiona Čistoće

Jelena Maglić (34) iz Karlovca majka je dva dječaka u dobi od 9 i 10 godina, a profesionalno vozi već 12 godina. Do sada je radila na poslovima vozača šlepera, cisterne, kipera...

- Posao vozača je težak i odgovoran, ali i lijep te ga volim raditi. Ne mogu ni zamisliti da bih radila nešto drugo. Volim voziti i uživam u tome - rekla nam je Jelena, prva vozačica kamiona za odvoz otpada karlovačke gradske tvrtke Čistoća, u kojoj je počela raditi prije mjesec dana.

Sve je počelo još u djetinjstvu

- Odrasla sam s dvojicom braće te sam uvijek bila okružena autićima i kamionima, a i tata je odličan vozač. Oni nisu prihvatili igru s Barbikama pa sam ja prihvatila njihovu s autićima - našalila se Jelena te dodala da je, iako je završila srednju školu za veterinarskog tehničara, tek kasnije odlučila da želi raditi nešto sasvim drugo. Kad je s 18 godina položila kategorije za motocikl i automobil, odlučila je položiti i za kamion s prikolicom, nakon čega je završila i prekvalifikaciju za profesionalnog vozača. Prije dvije godine se školovala i za instruktora vožnje.

Foto: Kristina Stedul-Fabac/PIXSELL

Kolege nemaju razloga za strah

- Okolina i kolege su na prvu skeptični kad vide ženu za volanom, no vrlo brzo me prihvate i uvjere se da posao obavljam stručno, kao i muški kolege. Čak mi je i kolega, ovdje u Čistoći, priznao da ga je prvih nekoliko dana bilo strah voziti se sa mnom, no i on se uvjerio da za to nema razloga. Sad kolege za mene imaju samo riječi hvale jer ima mnogo uskih uličica, no sve to uspijem proći i ‘izmanevrirati’. Ispada da moram paziti na ostale sudionike u prometu više nego na sebe jer ljudi, unatoč rotirkama, žmigavcima i ostaloj signalizaciji koju imam, kao da ne vide da kamion stoji i da je kraj njega dvoje ljudi te da bi trebali usporiti i prilagoditi brzinu - govori Jelena.

Priznaje da je tijekom karijere naišla na razne situacije, poput jedne kad je kao vozačica kamiona došla po rubne kamene, a žena ju je na utovaru uvjeravala da to ne može odvesti autom, nego da treba kamionom. Nikako je nije mogla uvjeriti da je ona vozač kamiona i da će ona prevesti rubnjake, a situaciju je tad spasio njezin kolega koji je shvatio da je ona taj vozač. Na pitanje što joj je najdraže voziti, a što najteže, Jelena odgovara bez puno razmišljanja.

- Najteže je voziti cisternu jer je to teret koji se stalno ljulja, a kod loših uvjeta na cestama to je zbilja i opasan posao. Voziti kiper je dosta prljavi posao, uvijek ste u blatu do koljena. Šleperi su super, tu je cerada, u toplom ste i na čistom, utovare vam teret i vozite ga, no voziti špediciju je vrlo monoton posao jer ste stalno sami i riječ je o dugotrajnim putovanjima. Sa sadašnjim poslom vozačice ovog specijalnog vozila kamiona za sakupljanje otpada sam vrlo zadovoljna, konkretno moj tim radi na odvozu plastike i papira. Kolege su fer i korektni, dobro su me prihvatili, imam radno vrijeme, a samim time i dosta slobodnog vremena za obitelj.

Foto: Kristina Stedul-Fabac/PIXSELL

Htjela je postati pilot

A i kolege su tu, nisam sama. Ovdje je super i jako sam zadovoljna - zaključuje Jelena te nam za kraj otkriva da svoj san o školovanju za vojnog pilota nije uspjela ostvariti jer je zakasnila. Prekasno je vidjela poziv za prijamni u poštanskom sandučiću i tako propustila priliku. U slobodno vrijeme uživa u vožnji motociklom te se bavi ronjenjem i speleologijom.