Od čega je bolovao Matijanić i treba li se u tom slučaju cijepiti? 'Uvijek se preporuča cijepljenje'

Novinar Vladimir Matijanić je kao glavnu dijagnozu imao nespecificirani dermatopolimiozitis. Riječ je o bolesti vezivnog tkiva vjerojatno autoimune naravi. Uz to je imao, što se vidi po njegovoj liječničkoj dokumentaciji koju posjeduje Index, nespecifičan Sjogren sindrom, hipergamaglobulinemiju i sekundarnu intersticijsku bolest pluća. Uz sve to, zarazio se COVID-om i nije bio cijepljen protiv korone. Pulmolog mr. sc. Željko Kupanovac, dr. med. iz Rijeke, pojasnio je općenito što znači kad pacijent ima samo neku od spomenutih dijagnoza i zarazi se koronom.

- Općenito govoreći, pacijenti koji imaju dijagnosticiranu intersticijsku bolest pluća i zaraze se koronom su u jako lošoj situaciji jer se radi o bolesti kod koje su zadebljane pregrade gdje se vrši izmjena plinova iz alveola, što za posljedicu i bez korone ima nedostatak kisika. Takvi bolesnici su kandidati za trajno liječenje kisikom u kućnim uvjetima, a mogu biti i kandidati za transplantaciju pluća. Kao liječnik koji nije bio involviran u konkretni slučaj, o njemu ne mogu govoriti i ne želim da ispada da bilo koga branim, no mogu vam reći da dok razgovaram s vama radim na fizičkoj dijagnostici, dijelu pulmologije, bronhoskopije, čekaju me u COVID odjelu da pregledam pacijente, kao i pacijenti u dnevnoj bolnici, a radi se o ljudima s tumorima i upalama pluća. Evo, ne znam jesam li i sam nešto propustio - kaže nam pulmolog Kupanovac.

Dodaje kako su inače kronični bolesnici s visokim temperaturama, a zaraženi COVID-om svakako za bolničko liječenje.

- Sjogren sindrom je autoimuna bolest koja uglavnom za simptome ima suhe oči i usta, no suhoća sluznice može prijeći i na pluća te izazvati sekundarnu bolest na plućima, odnosno dovesti do sekundarne intersticijske bolesti pluća. Ako govorim kao nepristrani promatrač i da nisam doktor, čini mi se da je trebao biti kod specijalista pregledan - dodaje pulmolog Kupanovac.

Pojasnio je i kad se daje lijek Dekortin, koji je uzimao i pokojni Matijanić.

- Dekortin je kortikosteroidni lijek koji se daje COVID bolesnicima, ali i kod sustavnih, odnosno autoimunih bolesti. Njega ima u izobilju i stoji deset kuna, dakle nema tu nestašice. Lijek koji se još spominjao u konkretnom slučaju jest Remdesivir, koji se inicijalno davao na početku pandemije, no on toksično djeluje na jetru i ne spašava ljude od COVID infekcije.

S obzirom na to da pokojni Matijanić, unatoč dijagnozama, i prije COVID-a nije bio cijepljen, a da mu je navodno preporučeno da se ne cijepi, no to nije nitko službeno potvrdio, pitali smo u kojim slučajevima liječnici daju takvu preporuku.

- Ni jedan razuman liječnik ne preporučuje pacijentima da se ne cijepe. Nisam alergolog niti epidemiolog, no postoji protokol za cijepljenje ljudi kod kojih se očekuje povećani rizik kao reakcija na cijepljenje - kaže nam dr. Kupanovac.

- Takva preporuka ne postoji. Cijepiti se treba, osobito imunokompromitirani - kaže nam Zvonimir Šostar, bivši ravnatelj NZJZ-a “Andrija Štampar”, otkrivši nam kako je upravo prebolio koronu

STRUČNJACI ODGOVARAJU:

U kojim slučajevima liječnici preporučuju da se ne cijepite?

Ne postoje takvi slučajevi. Preporuka liječnika jest da se ljudi cijepe, osobito stariji, bolesni i imunokompromitirani. Čak i kod slučajeva gdje je utvrđena alergija na pojedine supstance u cjepivu, neće biti preporučeno ‘necijepljenje’, nego će vam liječnik preporučiti da se cijepite u kontroliranim bolničkim uvjetima.

Tko procjenjuje trebate li Hitnu pomoć ili ne?

Djelatnici Hitne pomoći pozivom na 194 kroz razgovor će procijeniti jeste li slučaj za dolazak Hitne ili ćete sami morati do bolnice.

Kad Hitna služba mora izaći na teren?

Kad je izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje, a to podrazumijeva: naglo nastale poteškoće u disanju, gušenje stranim tijelom, zastoj rada srca, gubitak svijesti, iznenadna bol u prsnom košu, grčevi (konvulzije), otežani govor, slabost ili oduzetost dijela tijela, ozljede nastale u prometnim nesrećama i padovima, opekline, utapanje, trovanje, jaka alergijska reakcija...

Zašto kažu da je COVID nepredvidiv?

Jer u roku od nekoliko sati stabilan pacijent može završiti na respiratoru zbog citokinske oluje, odnosno naglog sloma imunološkog sustava. Ujedno i zbog plućne embolije uzrokovane trombozom, koja se može dogoditi u svakom trenutku, a pokazalo se da kod COVID pozitivnih često dolazi do pojačanog zgrušavanja krvi.



