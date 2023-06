Od centra Splita do zračne luke naplatio im taksi 180 eura?! Pokušali su ga prijaviti policiji

Krenula je turistička sezona u Dalmaciji. Jedan par stranih državljana požalio se da im je jedan taksist uslugu prijevoza od Trajektne luke (u centru grada) do splitskog aerodroma naplatio gotovo 180 eura, priču donosi Dalmacija Danas.

- Radim u 'rent a caru' i maloprije dolazi stranka u Zračnoj luci Split i žele od nas preuzeti osobni automobil. Gledam ljude, izvan sebe su, pitali su me je li normalno da se iz Splita (Trajektna luka) do aerodroma naplati 180 eura!!? Na to mu kolega kaže da zove policiju jer da to nema veze s mozgom - prepričao je za Dalmaciju Danas čitatelj.

U ovom slučaju dvoje turista platilo je do zračne luke 6 eura po kilometru, a cijeli slučaj su na kraju prijavili i policiji, koji im nisu mogli pomoći. Objasnio je to i Milivoj Topić, predsjednik Ceha prijevoznika pri Obrtničkoj komori Splitsko-dalmatinske županije.

- Već 4-5 godina mi govorimo da je ovo katastrofa i jednostavno ne znam što bih rekao. Ovo je dno dna, ali je nažalost država omogućila da se to radi. Država je omogućila da on stavi taksi oznaku na krov i da je taksist. Sa kopijom dozvole za taksi da je legalan, on ne treba imati apsolutno ništa nego tu taksi oznaku na krovu. I nažalost, on kada izda taj fiskalni račun, on je apsolutno jedan kroz jedan ispred zakona. Ispred očiju javnosti on je dno dna, ispred očiju normalnih prijevoznika on je dno dna, ali pred zakonom je jedan kroz jedan - kaže Topić.