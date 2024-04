Od danas crveni meteoalarm! Stigla je promjena vremena uz žutu kišu iz Afrike i jaku buru

Nakon nekoliko dana nekarakterističnih vrućina za travanj, srijeda će ipak biti nešto svježija. Prognostičari DHMZ-a najavili su danas sunčano vrijeme, uz više oblaka i poneki pljusak uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu.

- Najsunčanije na krajnjem istoku i jugu. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na sjevernom Jadranu bura, a olujnih udara bit će uglavnom podno Velebita. U Dalmaciji umjereno do jako jugo u slabljenju, a navečer i u noći bura - naveli su iz DHMZ-a.

Najniža jutarnja temperatura bit će većinom od 8 do 13, na Jadranu od 13 do 18 °C. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25 °C, u gorju i na sjeveru malo niža. Uz to, na snazi je i crveni meteoalarm za dio Hrvatske.

Afrički zrak nad zapadnu Europu donosi znatne količine saharskog pijeska koji je od utorka zamutio atmosferu nad našim krajevima.

- Barem do šestog mjeseca trebamo brinuti kako će ići, jer drugu polovicu šestog mjeseca možda El Niño prijeđe u neutralnu fazu, a to bi onda značilo da bi nekako mogla biti normalnija druga polovica ljeta - kazao je klimatolog Grisogono za HRT.