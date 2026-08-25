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NOVE CIJENE

Od danas je gorivo skuplje

Piše Ivan Štengl,
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Od danas je gorivo skuplje
Foto: Srecko Niketic/Pixsell
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Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene  se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju

Vlada je na telefonskoj sjednici u ponedjeljak donijela novu uredbu o visinama cijena goriva.  U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visine trošarina su zadržane na istoj razini te je tako nastavljena primjena mjere sniženja visine trošarine, čime je u odnosu na predkriznorazdoblje visina trošarine na bezolovni motorni benzin ukupno snižena za 9 centi po litri, a na dizelsko gorivo za 7 centi po litri, navode iz Vlade.

Ovakav režim vrijedit će za sljedeće 7 dnevno razdoblje.

Foto: Vlada

Nove cijene iznose:
•    1,66 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,03 EUR/l)
•    1,86 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,06 EUR/l)
•    1,32 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,05 EUR/l)
•    1,27 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,03 EUR/kg)
•    1,85 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,04 EUR/kg).

Foto: Vlada

Iz Vlade navode da bi bez mjera ovo bile cijene goriva
•    1,81 EUR/l za benzinsko gorivo
•    2,07 EUR/l za dizelsko gorivo
•    1,41 EUR/l za plavi dizel
•    1,38 EUR/kg za UNP za spremnike
•    2,09 EUR/kg za UNP za boce

Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene  se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1435 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0236 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.

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