Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju
Od danas je gorivo skuplje
Vlada je na telefonskoj sjednici u ponedjeljak donijela novu uredbu o visinama cijena goriva. U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visine trošarina su zadržane na istoj razini te je tako nastavljena primjena mjere sniženja visine trošarine, čime je u odnosu na predkriznorazdoblje visina trošarine na bezolovni motorni benzin ukupno snižena za 9 centi po litri, a na dizelsko gorivo za 7 centi po litri, navode iz Vlade.
Ovakav režim vrijedit će za sljedeće 7 dnevno razdoblje.
Nove cijene iznose:
• 1,66 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,03 EUR/l)
• 1,86 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,06 EUR/l)
• 1,32 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,05 EUR/l)
• 1,27 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,03 EUR/kg)
• 1,85 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,04 EUR/kg).
Iz Vlade navode da bi bez mjera ovo bile cijene goriva
• 1,81 EUR/l za benzinsko gorivo
• 2,07 EUR/l za dizelsko gorivo
• 1,41 EUR/l za plavi dizel
• 1,38 EUR/kg za UNP za spremnike
• 2,09 EUR/kg za UNP za boce
Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1435 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0236 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.
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