Od danas je gorivo skuplje

Vlada je na telefonskoj sjednici u ponedjeljak donijela novu uredbu o visinama cijena goriva. U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visine trošarina su zadržane na istoj razini te je tako nastavljena primjena mjere sniženja visine trošarine, čime je u odnosu na predkriznorazdoblje visina trošarine na bezolovni motorni benzin ukupno snižena za 9 centi po litri, a na dizelsko gorivo za 7 centi po litri, navode iz Vlade.

Ovakav režim vrijedit će za sljedeće 7 dnevno razdoblje.

Foto: Vlada

Nove cijene iznose:

• 1,66 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,03 EUR/l)

• 1,86 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,06 EUR/l)

• 1,32 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,05 EUR/l)

• 1,27 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,03 EUR/kg)

• 1,85 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,04 EUR/kg).

Foto: Vlada

Iz Vlade navode da bi bez mjera ovo bile cijene goriva

• 1,81 EUR/l za benzinsko gorivo

• 2,07 EUR/l za dizelsko gorivo

• 1,41 EUR/l za plavi dizel

• 1,38 EUR/kg za UNP za spremnike

• 2,09 EUR/kg za UNP za boce

Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1435 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0236 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.