Od danas ne izlazite bez maske

Od javnog prijevoza, preko trgovina, trgovačkih centara, bolnica i ostalih zdravstvenih ustanova maske se ne smiju skidati. Preporuka je da se nose u svim zatvorenim prostorima gdje cirkulira više ljudi

<p>Nakon petka i subote, kad smo imali rekordne prvi put troznamenkaste brojeve oboljelih u zemlji, jučerašnji dan prošao je s 50 novozaraženih.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maske obavezne od danas </strong></p><p>Najviše ih je bilo u Zagrebu, što ne čudi jer je ondje i najveća koncentracija građana, te ih je bilo 24. U zagrebačkim bolnicama još su dvije trudnice pozitivne na koronu rodile djecu. Jedna od njih se porodila u KBC-u Sestre milosrdnice, a druga na Svetom Duhu. Liječnici kažu da su i one i djeca dobro. Nakon Zagreba, po broju oboljelih slijedi Istarska županija sa 16 novih slučajeva, no ondje je došlo do probijanja virusa u starački dom i sasvim je slučajno otkriven.</p><p>Štićenica Doma za starije i nemoćne “Atilio Gamboc” u Umagu završila je kod liječnika zbog drugih tegoba te su je usput testirali i na COVID-19. Nije imala simptoma i nitko do tada nije ni posumnjao da je zaražena koronom. Nakon što je nalaz pokazao da je pozitivna, testirali su sve u Domu koji su bili s njom u kontaktu te se jučer pokazalo da su zaraženi još šest štićenika i pet djelatnika. Provode se sve protuepidemijske mjere i obavljaju dodatna uzorkovanja.</p><p>Dok nema cjepiva i lijeka, jedina učinkovita borba protiv virusa su sad već dobro poznati distanca od 1,5 metara, maska i dezinfekcija ruku. U kojoj smo fazi s cjepivima pojasnio je naš ugledni znanstvenik s njemačkom adresom <strong>Ivan Đikić</strong>.</p><p>- Trenutačno postoji više od 180 različitih vrsta cjepiva. Većina će djelovati na isti način. Početkom sljedeće godine objavit ćemo podatke, a sredinom će biti za korištenje. Virus mutira na dva do četiri mjesta u mjesec dana. Vjerujemo da ovo nije sezonski virus, nego endemski oblik koji prelazi sa životinje na čovjeka i raširi se po cijelom svijetu - rekao je Đikić na “NU2”. Kritizirao je hrvatske političare zbog ponašanja u izbornoj noći rekavši da ih više ne može hvaliti kao u ožujku.</p><p>- Stil ponašanja političke elite je razočaravajući. SDP i HDZ nisu odigrali dobru utakmicu tijekom izbora. Izgubili su autoritet i više ih ne mogu hvaliti kao u ožujku. Stožer mora pokazati svojim primjerom što moramo raditi. Epidemiolozi uskoro možda neće ovo više moći pratiti - rekao je. Na to je upozorio i šef HZJZ-a Krunoslav Capak rekavši da je naših 100 epidemiologa na rubu snaga. Ministra Vilija Beroša pitali smo jesu li se mijenjale i preporuke za mise s obzirom na proširenje odluke o obaveznom nošenju maski.</p><p>- Nema mjere koja zabranjuje okupljanje više od 100 ljudi, nego se traži da se o takvim okupljanjima obavijesti stožer. Za vjerske događaje postoje jasne preporuke HZJZ-a - rekao je Beroš.</p><h2>Nova pravila vrijede do daljnjeg </h2>