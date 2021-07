Hrvatska se jutros probudila s puno ugodnijim temperaturama nego proteklih dana. U Varaždinu je u 7 sati tako izmjereno 15 stupnjeva, u Osijeku 16, u Zagrebu 17, u Rijeci 22, u Šibeniku i Zadru 23, u Dubrovniku 24 te u Splitu 25.

S početkom srpnja došao je i kraj toplinskog vala koji, iako malo kraći od prošlog. Ovogodišnji lipanj je i diljem Europe bio obilježen ekstremnim vrućinama i olujama, a u Hrvatskoj je bio izrazito topao i sušan, osobito uz obalu.

Početkom srpnja temperatura će biti primjerenija dobu godine, bit će i nestabilnije zbog dotoka vlažnog zraka i stvaranja plitke ciklone u sjevernome Jadranu. Danas će na istoku zemlje biti manje vruće i nestabilno. Mjestimice su popodne mogući lokalni pljuskovi, u zapadnoj Slavoniji i intenzivniji, a navečer i na krajnjem istoku zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni u središnjim predjelima prolazno i pojačan, a temperatura od 26 do 28 stupnjeva. I ovdje nestabilno uz pljuskove, lokalno moguće i intenzivnije ponajprije popodne i navečer, prognozira HRT-ova meteorologinja Petra Mikuš Jurković.

Najveća vjerojatnost pljuskova je na zapadu zemlje, točnije u Istri i Gorskome kotaru. Lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim i olujnim vjetrom, a ne može se isključiti ni mogućnost tuče. Puhat će većinom umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, navečer i bura, mjestimice i umjereno jaka.

A u Dalmaciji će ponegdje biti umjereno jakog sjeverozapadnjaka i zapadnjaka, no ovdje će se nastaviti većinom sunčano i suho vrijeme. Uz obalu će i danas mjestimice noću biti vrlo toplo, a danju gotovo posvuda vruće. Na jugu također i dalje ljetni ugođaj uz pretežno sunčano vrijeme. Puhat će umjeren do umjereno jak sjeverozapadni i zapadni vjetar zbog kojeg će i more biti ponegdje valovito, ali mnogima ugodno za kupanje i osvježenje, temperature od 24 do 27 stupnjeva.

Idućih dana na Jadranu temperatura će biti tek u blagom padu. Prevladavat će sunčano vrijeme, a poneki pljusak moguć je rijetko, u petak u Dalmaciji, a u nedjelju na sjevernome Jadranu što neće pridonijeti ublažavanju suše koja vlada i uz obalu i u unutrašnjosti gdje također slijede nešto nestabilniji dani s temperaturom oko prosjeka za doba godine. U petak će mjestimične kiše biti ponajprije u prvom dijelu dana, subota većinom suha, a od nedjelje opet raste vjerojatnost za češću kišu.