Od države tražio 5300 € jer mu je u Dalmaciji psa rastrgao vuk. Sud ga je neugodno iznenadio

Građevinar iz Šestanovca u Splitsko-dalmatinskoj županiji odlučio je prije nekoliko godina od države tražiti 5300 eura (40.000 kuna) naknade štete za to što mu je vuk, kao strogo zaštićena vrsta, još prije devet godina usmrtio psa pasmine Slovački kopov. No, nepravomoćno presudom splitskog Općinskog suda dobio je tek 398 eura odštete dok će on, kao tužitelj, morati državi na ime troškova parničnog postupka isplatiti četiri puta više odnosno 1700 eura, piše Slobodna Dalmacija.

Muškarac je tužio državu jer je njegov lovački pas, koji je bio na 10 metara dugom lancu, rastrgan dok je bio u pasjoj kućici koja se nalazila pored neograđenog vinograda gdje se pas nalazio kao bi čuvao grožđe od divljih svinja. Vještak koji je došao na očevid u ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike zabilježio je da je psu otvoren i otrgan stražnji dio tijela, ali da životinja nije jedena. Konstatirao je da je šteta nastala od vuka te je predložio Ministarstvu da vlasniku nadoknade štetu od tri tisuće kuna prema odštetnom cjeniku jer pas ima rodovnicu za čistokrvnog psa.

No, država je, smatrajući da je vlasnik dijelom odgovoran za smrt psa jer nije poštivao kriterije koji propisuju kako psi tijekom noći moraju biti zatvoreni u prikladne boksove, staju ili tor minimalne visine ograde 1,8 metara, a ako to nije ispunjeno da se naknada umanjuje za 25 posto. Zato su mu ponudili 2 250 kuna.

Na to vlasnik nije htio pristati. Smatrao je da je takav iznos sramotno mali jer je ta naknada dvadeset puta manja od naknade za usmrćenje vuka koja iznosi 40 tisuća kuna i zato je on zatražio baš tu svotu, piše Slobodna Dalmacija.