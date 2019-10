Od iduće godine je svaki spolni čin bez pristanka silovanje

Zahvaljujući izmjenama Kaznenog zakona, koje su nedavno prošle javnu raspravu, od početka iduće godine bi se svaki spolni odnos bez pristanka trebao smatrati silovanjem, i strože će ga se kažnjavati. Po sadašnjem zakonu postoji silovanje i spolni odnošaj bez pristanka. Silovanje podrazumijeva primjenu sile ili prijetnje, a spolni odnošaj bez pristanka situaciju kad prisile i prijetnje nema, ali niti pristanka žrtve.

U slučaju silovanja može biti izrečena kazna od jedne do deset godina zatvora, a kod odnošaja bez pristanka od šest mjeseci do pet godina. Izmjenama zakona predviđa se ukidanje spolnog odnosa bez pristanka, odnosno svaki spolni čin bez pristanka će biti - silovanje.

Pritom će najmanja kazna za njega, predlaže Ministarstvo pravosuđa kao zakonodavac, biti jedna godina zatvora u slučaju kad žrtva nije dala pristanak, no sile ili prijetnje nije bilo, do deset godina za silovanje u kojem nema pristanka, a upotrijebljene su sila ili prijetnja.

- Spolni odnošaj bez pristanka unesen je u naš Kazneni zakon po uzoru iz nekih stranih zakonodavstava. Podrazumijeva slučaj kad nema primjene sile i prijetnje, ali niti odgovarajućeg pristanka. Da, može se postaviti pitanje znači li to da počinitelj treba ranije odvesti ženu k javnom bilježniku, ironičan je odvjetnik za kazneno pravo i nekadašnji sudac Rafael Krešić. Ako osoba zbog bolesti ne može iskazati pristanak, dodaje, onda je to posebno kazneno djelo spolnog odnosa s nemoćnom osobom, dok je spolni odnošaj bez pristanka nešto "između". Ako je djevojka u alkoholiziranom stanju, to se tretira kao odnos s nemoćnom osobom, navodi još jedan primjer.

- Dakle, ako ima otpora, onda je riječ o silovanju. Spolni čin bez pristanka su slučajevi kad otpora nema, nema odbijanja, ali počinitelju ipak treba biti jasno da ne postoji ženina volja, zaključuje odvjetnik. Jako je teško, dodaje, u praksi razgraničiti što je što.

- Sucima je spolni odnošaj bez pristanka i dalje "egzotična konstrukcija", jer svatko može tvrditi da nije bilo pristanka. Po mom mišljenju, silovanje je silovanje, a kako kod nas ulica mijenja zakon, čini se da će se to dogoditi i sad, ističe Krešić.

- Apsurd je da se spolni odnošaj bez pristanka, kao što je sad slučaj, definira različito od silovanja. Prijedlog izmjena Kaznenog zakona podrazumijeva da se sve ubuduće tretira kao silovanje. Umjesto minimalne kazne od jedne godine za silovanje, međutim, ja sam u ime Autonomne ženske kuće u javnoj raspravi o izmjenama zakona predložila trogodišnji minimum. Naš se prijedlog razmatra, nije odbijen. Sad smo, dakle, u prijelaznom periodu, jer ćemo imati bolje od onoga što imamo sad, ali opet ne dokraja dobro. Spolni odnošaj bez pristanka, koji sad imamo u zakonu, europski standardi i presude Europskog suda za ljudska prava definiraju također kao silovanje. To će se i kod nas sad promijeniti, ističe odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić.

Izmjene Kaznenog zakona su bile u javnoj raspravi do 3. listopada i sad se čeka konačni prijedlog, koji će možda u obzir uzeti i neke sugestije iz javne rasprave.

