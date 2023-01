Od idućeg tjedna hladnija jutra i mraz: Hladno će biti i na moru

Novi tjedan´počet će hladnim jutrima i čestim mrazom, ne samo u unutrašnjosti, gdje će ponegdje biti i magle, nego i na Jadranu, osobito sjevernom, u ponedjeljak moguće i srednjem. No, temperatura zraka će postupno rasti uz barem djelomice sunčano vrijeme te manje vjetrovito od prošlih dana. Malo kiše u utorak će pasti u istočnoj Hrvatskoj, a uz jače naoblačenje povremene oborine posvuda su opet moguće od četvrtka. Pritom postoji vjerojatnost i za novi hladni prodor, koji bi mogao stići i do Jadrana, s jakom burom, najavila je Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT.

Na istoku Hrvatske će u ponedjeljak, kaže, biti djelomice sunčano, povremeno uz povećanu naoblaku. U središnjoj Hrvatskoj moguća su hladnija jutra, oko -5 °C, a danju će temperatura zraka porasti na 4 do 6 °C. Minusa će biti i u gorju, a u kotlinama gorskih predjela ujutro će biti i magle.

- Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na sjevernom Jadranu zapadni i sjeverozapadni, još ujutro pod Velebitom bura. Sunčano će prevladavati i u Dalmaciji. Prijepodne na obali i otocima umjerena naoblaka. Bura će ujutro oslabjeti, pa je osim u unutrašnjosti poneki "minus" moguć i na obali, barem pri tlu. Popodne će zapuhati sjeverozapadni vjetar, a temperatura porasti na 8 do 12 °C. Ponešto oblaka prijepodne i na jugu Hrvatske, a popodne više sunčanih razdoblja. U noći i ujutro još će puhati umjerena bura, a popodne sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka oko 4 °C, u zaobalju i niža od 0 °C, a dnevna od 8 do 12 °C - objašnjava Hojsak.

