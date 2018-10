'Osjećam se opuštenije i puno sretnije otkad je Kika došla...'

Namjera nam je svratiti pozornost javnosti upravo na te odbačene i napuštene životinje, od kojih su mnogi bili kućni ljubimci, kako bi pogotovo našu djecu i mlade upozorili na ono što je životinjama najpotrebnije, a to je ljubav i briga - rekla je u subotu predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Otvorila je vrata svog Ureda na Pantovčaku i zajedno sa svojom ljubimicom Kikom, koju je nedavno udomila, ugostila udruge koje brinu o životinjama. Poslala je apel svim stanovnicima Hrvatske da životinje udomljavaju, a ne kupuju.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović obilježava Dan zaštite životinja: Otvorila je vrata svog Ureda kako bi podigla svijest o udomljavanju, a ne kupovanju životinja

U Uredu su bili predstavnici 14 udruga koje spašavaju i štite životinje iz cijele Hrvatske, a predsjednica je istaknula kako na temelju njihova primjera želi poslati poruku da je udomljavanje poželjnije i društveno odgovornije od kupnje životinja jer se tako spašava na stotine ljubimaca koji su u skloništima.



- Bez predrasuda prema onima koji su kupili svoje ljubimce, želimo poslati poruku da se ipak udomljava. Udomljavanje je poželjnije jer se tako spašava stotine ljubimaca. Treba spasiti odbačene i napuštene životinje, najpotrebniji su im ljubav i briga - poručila je predsjednica naglasivši potrebu za izgradnjom skloništa, zagovaranja trajne sterilizacije, mikročipiranja i regulacije prodaje životinja.



Kiku je dovela na rozoj lajni i predstavila je svima. Na početku je zasvirao orkestar što je Kiku preplašilo pa su je predsjedničine suradnice izvele iz dvorane.



- Naša Kika je četvrti dan s nama i ova tri dana smo primjetili da se boji snažih zvukova, auta i kamiona i da teško prolazi kroz vrata. Ali privikavamo je, socijaliziramo, prijateljski je raspoložena i nježna - istaknula je predsjednica.



Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nakon protokolarnog dijela, predsjednica se podružila i s ostalim životinjama, a pridružila joj se i Kika. U ovoj atmosferi ipak opuštenija, brzo se sprijateljila s ostalim psima i mačkama, veselo mahala repom i skakutala zajedno s njima.



Predsjednica je istaknula kako je jako sretna otkako je Kika s njom u Uredu te da Kika uživa valjajući se na livadi ispred Ureda.

- Otkako je Kika došla tu se osjećam opuštenije, zadovoljnije i sretnije tako da bih to preporučila svakome - rekla je predsjednica i naglasila kako će nakon što joj završi mandat, kada god to bilo, Kika ići s njom s Pantovčaka jer je to njezin pas.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Otkrila je i kako svi suradnici brinu o njezinoj ljubimici, šetaju je te da su je i njezina djeca upoznala i jako je zavoljela.



- Svaku večer govore kako jedva čekaju sutra da se opet igraju s Kikom. Oni su oduvijek htjeli psa, nažalost, nemamo uvjete, previše nas nema doma pa bi to bilo nehumano prema životinji - rekla je predsjednica.



Odbacila je kritike da to radi zbog PR-a kako bi dobila i drugi mandat.



- Da sam otišla ranije u sklonište možda bih ranije udomila neku životinju. To je moj pas, donosi mi radost, nadam se da će to potaknuti udomljavanje - rekla je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Predsjednik udruge "Prijatelji životinja" Luka Oman pohvalio je predsjednicu.



- Prepuna su skloništa štenaca i mačića koji umiru, udruge se muče da ih zbirnu, a sve se može riješiti ako uvedemo reda, provedemo zakon i iskoristimo alate koji su nam dani, dakle kontrola mikročipiranja i propisivanje trajnih sterilizacija, a sada je na gradovima da to provedu. Ima ih puno koji su to učinili a ima i onih koji nisu - rekao je Oman.