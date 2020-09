Od lažnih lijekova do lažnih veza: Sedam načina kako se u pandemiji virusa varaju kupci

S obzirom na to da je u pandemiji više nego ikad zaživjela on-line kupovina, upozorava se i na on-line prevare. Tu su i lažne web stranice na kojima se prodaju legitimne vladine inicijative

<p>Sve je više onih koji se žele okoristiti u pandemiji korona virusa od koje je u svijetu oboljelo više od 30 milijuna ljudi. Britanske ustanove za zaštitu potrošača upozoravaju građane na prevarante koji žele zaraditi na lažnoj zaštitnoj opremi, čudotvornim lijekovima, iako se zna kako cjepivo još uvijek ne postoji, a uz sve to cijene su nerealne. </p><p>BBC tako nabroji sedam načina na koje se u pandemiji varaju kupci. </p><p>Kao prvo navode se visoke cijene, a za primjer se daju cijene testova na korona virus koje variraju kod privatnika. S obzirom na to da je u pandemiji više nego ikad zaživjela on-line kupovina, upozorava se i na on-line prevare. Tu su i lažne web stranice na kojima se prodaju legitimne vladine inicijative poput štednje energije u kućanstvu, ali i lažne web stranice za povrat novaca koje nikad neće vidjeti. </p><p>Na popisu su se našle i tvrdnje o čudotvornim lijekovima koji će izliječiti korona virus.</p><p>- Važno je imati na umu da nijedan lijek nema posebno odobrenje za tretman ili prevenciju Covida-19. Naš savjet je da ne kupujete proizvode za koje se tvrdi da liječe ili sprječavaju Covid-19 - kaže za BBC <strong>Lynda Scammell</strong>, viša operativna službenica u britanskoj regulatorskoj agenciji za lijekove i zdravstvene proizvode.</p><p>Posebno se upozoravaju kupci nekretnina. Često se na stranicama za iznajmljivanje ili kupnju stanova stavljaju krive i lažne fotografije, s obzirom na to da ljudi sve manje uživo gledaju stanove. </p><p>Iz ustanove za zaštitu potrošača upozoravaju kako kriminalci najviše napadaju one najranjivije, koji su zbog korona virusa u izolaciji, usamljeni su te im nude lažne ljubavne veze. </p><h3> </h3>