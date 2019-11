Od Londona do Sydneyja za 19 sati: Najduži let u povijesti

Vodeći australski zračni prijevoznik Qantas, mjesec dana nakon rekordno dugog leta između New Yorka i Sydneya, uspješno je izveo probni 19-satni let od Londona do Sydneya.

Za let od 17.750 kilometara od Londona do Sydneya trebalo je 19 sati i 19 minuta, objavio je u petak Qantas na Twitteru.

U zrakoplovu su bila 52 putnika i članova posade a zrakoplov je u trenutku slijetanja još imao goriva za sat i 45 minuta leta.

Qantas QF 7879 poletio je s londonskog Heathrowa u četvrtak ujutro i u petak u podne sletio na Kingsford Smith u Sydneyu.

Put dug gotovo 17.800 kilometara drugi je najdulji let Qantasa u okviru znanstvenog istraživanja smanjivanja utjecaja promjene vremenskih zona na putnike te proučavanja mogućnosti poboljšavanja zdravlja posade.

Qantas je za potrebe probnog leta preuredio novi Boeing 787-9 Dreamliner kako bi primio maksimalnu količinu goriva i ograničio je broj putnika i prtljage što omogućuje da se tako dugi let obavi bez dodatnih slijetanja radi točenja goriva.

Qantas je počeo letjeti između Londona i Sydneya 1947. i tada je trebalo pet dana za taj put koji je uključio šest dodatnih slijetanja.

Prošle je godine pokrenuo liniju Perth-London, jedinu izravnu vezu Australije i Europe za koju je potrebno 17 sati leta.

Najdulji let trenutno drži Singapore Airlines od Singapora do Newarka koji traje 18,5 sati.